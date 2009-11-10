فعالیتهای زیست‌محیطی رهبر ارتدکسهای جهان در امریکا پیگیری می‌شوند

پاتریاک کلیسای ارتدکس قسطنطنیه به عنوان رهبر معنوی 250 میلیون ارتدکس مسیحی که یکی از پیشروترین شخصیتهای دینی در مسائل زیست محیطی تلقی می‌شود شب گذشته به منظور پیگیری مسائل مربوط به محیط زیست به واشنگتن سفر کرد و با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد.

سفر بارتالامه اول پاتریاک ارتدکسهای به واشنگتن دربرگیرنده دیدار از منطقه کلیسایی ارتدکس یونانی در آناپلیس برای برگزاری مراسم هجدهمین سالگرد جلوس خود به مقر استانبول بود.

وی پنج روز نخست از سفر 18 روزه خود در امریکا را به هدایت هم‌اندیشی " دین، علم و محیط زیست" در نیواورلئان پرداخت. این اقدام را می‌توان آخرین فعالیت از مجموعه فعالیتهایی دانست که لقب " پاتریاک سبز" را برای وی به همراه داشت.

این روحانی ارتدکس در طول سفر خود طی سال 1997 به ایالات متحده میزبان اجلاس زیست محیطی در سانتاباربارا بود. وی در آن اجلاس تخریب محیط زیست را یک گناه دانست و خواستار توبه افرادی شد که به عنوان حکام مستبد و مادی‌گرا نسبت به خلقت خداوند رفتار کرده‌اند.

وال استریت ژورنال طی هفته گذشته سرمقاله مهمان خود را به قلم پاتریاک بارتالامه اول منتشر کرد که طی آن از ایمان‌داران و غیرایمان‌داران خواسته بود درکنار یکدیگر برای نجات زمین فعالیت کنند. وی در این سرمقاله نوشته بود : محیط زیست طبیعی ما را به نوعی متحد می‌کند که از تفاوتهای نظر فراتر است.

هندوهای بریتانیا پروژه حمایت از محیط زیست را راه‌اندازی کردند

در پی برگزاری همایش راهکارهای حمایت از محیط زیست و مبارزه با تغییرات جوی رهبران هندوی بریتانیا اقدام به راه‌اندازی یک پروژه زیست محیطی با هدف مقابله با تغییرات جوی کرده‌اند.

همایش " تعهد دینی برای سیاره زنده" در ویندسور لندن با حضور نمایندگانی از ادیان بزرگ جهان برگزار شده بود.

مرکز مطالعات هندو دانشگاه آکسفورد که ریاست آن برعهده شاوناکا ریشی داس بوده اعلام کرد که طی 9 سال آینده این پروژه مجموعه ابتکارعملهایی را با هدف درگیر کردن پیروان آیین هندو فرآیند محافظت از سیاره زمین اجرا خواهد کرد.

این پروژه باعنوان " بومی" فعالیت می‌کند، واژه‌ای که برای اطلاق به الهه زمین در آئین هندو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است که پیشنهادهای ویژه این پروژه دربرگیرنده آموزش اعضای جوامع خود درباره اتخاذ بهترین رویکرد به محیط زیست، توسعه استفاده از برچسب هندو در کالاها و خدماتی که براساس آیین هندو از محیط زیست حمایت می‌کند، یاری تمام اماکن نیایشی هندو برای به کار گیری عالیترین استانداردهای زیست محیطی و همکاری با سایر پروژه‌های زیست محیطی در هندوستان هستند.

داس همچنین گفت که سنت و تاریخ هندو دربرگیرنده داستانها و اشاراتی به " بومی" الهه زمین است. ما می‌خواهیم به هندوها کمک کنیم این آموزه‌های مقدس را باز آموزی کرده و ارتباطهای جدیدی میان آن و دنیای مدرن پیدا کنیم.

نیل ریتاتا از انجمن ملی دانشویان هندو در بریتانیا اظهار داشت: از آنجا که پیروان هندو 900 میلیون نفر در سراسر دنیا هستند، انتخابهای زیست محیطی ما تأثیر بسیاری بر شرایط جوی خواهد داشت. ما به‌ویژه در هندوستان فعالیت خود را تقویت می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که شهرنشینی درحال افزایش و تأثیرات آن بر زیبایی طبیعی کشور و میراث فرهنگی آن تأثیری اعمال نکند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که ویرانی زیست محیطی آن قیمتی نیست که باید برای رشد اقتصادی هندوستان پرداخت شود.

موضع‌گیری واتیکان و ایتالیا علیه حکم منع نصب صلیب در مدارس

دولت ایتالیا و سیاستمداران این کشور با همکاری واتیکان تلاش می‌کنند از نصب صلیب در مدارس این کشور حمایت کنند، چرا که یک دادگاه اروپایی نصب صلیب را به‌عنوان نقض حقوق بشر مطرح کرده و خواستار عدم نصب آن در مدارس شده است.

رابرتو کلدرولی وزیر مشاور تسهیل قانونگذاری اظهار داشت: این دادگاه اروپایی حقوق، فرهنگ، تاریخ، سنتها و ارزشهای ما را زیرپا گذاشته است. وجود صلیب در کلاسهای درس ارتباطی به کاتولیک بودن ندارد بلکه یک نماد سنتی محسوب می‌شود.

این درحالی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر روز سه‌شنبه 3 نوامبر (12 آبان ماه) طی حکمی اعلام کرد که نصب صلیب در کلاسهای درس مدارس با سیاست تکثرگرایی آموزشی که بخشی از اساسنامه حقوق اروپایی است و ایتالیا نیز آن را به‌رسمیت می‌شناسد، منافات دارد.

این دادگاه اظهار داشته است که وجود صلیب در کلاسها می‌تواند برای دانش‌آموزانی که پیرو ادیان دیگر هستند چندان خوشایند نباشد به‌ویژه اگر آنها پیرو ادیانی در اقلیت باشند. این حکم پایان جدال هشت ساله‌ای بود که فردی به نام سایل لاتسی برای عدم نصب صلیب در مدارس فرزندانش که در شمال شرق ایتالیا تحصیل می‌کردند آغاز کرده بود.

بحث درباره نصب و عدم نصب صلیب در مدارس در بریتانیا، فرانسه و اسپانیا نیز بسیار داغ شده است، اما این حکم می‌تواند بررسی مجددی را در سراسر اروپا برسر استفاده از نمادهای دینی در مدارس دولتی شکل دهد. چندین وزیر ایتالیا اظهار داشتند که صلیب سنت نیست بلکه نمادی از هویت دینی است.

ماریاستلا جلمینی وزیر آموزش ایتالیا اظهار داشت که هیچ فردی و حتی هیچ دادگاه ایدئولوژی در اروپا نمی‌تواند هویت ما را از بین ببرد. آندریا رونتی وزیر امور اروپا ایتالیا در یک شبکه تلویزیونی این اقدام را نشانه نگران کننده رویکردهای ضد معنوی در اروپا دانست. واتیکان نیز به‌شدت با این حکم مخالفت کرده است. فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان اظهار داشت که حکم این دادگاه اروپایی با تعجب و اندوه در واتیکان همراه بود. یک دادگاه اروپای هیچ حقی ندارد که در امور ایتالیا مداخله کند.

درمیان موضع‌گیری تمام شخصیتهای سیاسی در ایتالیا و شخصتیهای دینی در واتیکان در رابطه با نصب صلیب در مدارس به عنوان یک نماد دینی، سنتی و یا تاریخی یک نکته به ذهن متبادر می شود که آن مسئله حجاب دانش آموزان و آموزگاران در مدارس است، مسئله‌ای که با زدن برچسب نماد دینی غرب تلاش می‌کند به مبارزه با آن برخیزد اما زمانی که مسئله نماد دینی صلیب مطرح می‌شود بسیاری علیه آن موضع گیری کرده و آن را رویکرد ضد دین و تجلیات دینی در جامعه تلقی می‌کنند.

این درحالی است که اسلام حجاب را به هیچ عنوان یک نماد دینی تلقی نکرده و رعایت آن را بر زن مسلمان واجب می‌داند، اما بسیاری از همین شخصیتها خود اذعان می‌کنند که صلیب نماد دینی است. براساس قانونگذاری در مدارس کشورهایی چون فرانسه نمادهای دین در مدارس ممنوع اعلام شده‌اند اما عدم درک صحیح تعالیم اسلام همواره مشکلاتی را پیش روی مسلمانانی که در اقلیت زندگی می‌کنند به وجود آورده است.

همزیستی مسالمت آمیز ادیان در دیدار پاپ و نظربایوف مورد تأکید قرار گرفت

پاپ بندیکت شانزدهم روز جمعه 15 آبان ماه با رئیس جمهوری قزاقستان در واتیکان دیدار کرد که طی آن طرفین به طرح مباحث مرتبط به مسئله همزیستی مسالمت آمیز ادیان مختلف و بحران اقتصادی پرداختند.

براساس بیانیه واتیکان در رابطه با دیدار پاپ بندیکت شانزدهم با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری قزاقستان، در طول این گفتگوهای صمیمانه توجه دو طرف در پرتو بخشنامه اخیر پاپی به مسئله بحران اقتصادی، گفتگوی بین ادیان و ارتقای صلح در آستانه رسیدن ریاست دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا به قزاقستان مورد توجه قرار گرفت.

سازمان امنیت و همکاری اروپا بزرگترین سازمان امنیتی منطقه ای است که 56 عضو آن در سراسر نقشه جغرافیایی از ونکوور کانادا تا ولادیوستوک روسیه گسترده شده است. قزاقستان قرار است ریاست این سازمان را در سال 2010 برعهده گیرد.

نظربایوف پس از دیدار با پاپ با تارچیزیو برتونه و اسقف اعظم دامنیک مومبارتی دیدار کرد. واتیکان طی این بیانیه بر روابط مثبت میان کلیسای کاتولیک و قزاقستان به عنوان کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان تأکید کرد. نظربایوف به منظور دیدار با رئیس جمهور و نخست وزیر ایتالیا به این کشور سفر کرده است.

اسلام بزرگترین دین قزاقستان است که پس از آن پیروان کلیسای ارتدکس روسیه جمعیت بسیاری را به خود اختصاص داده اند، از این رو این کشور فعالیتهای بسیاری به منظور ترویج گفتگوی بین ادیان در کشور دنبال می کند.

رهبران دینی اهمیت مبارزه با فساد را مورد تأکید قرار دادند

جوامع دینی سراسر دنیا طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از سیاستمداران خواستد فساد را به عنوان مانعی در راه مبارزه با فقر جهانی به‌رسمیت بشناسند.

بیش از 100 نفر از رهبران دینی در آستانه برگزاری همایش مهم بین‌المللی درباره فساد به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحده نامه نوشتند که این اقدام مورد حمایت سازمانهایی چون کافود، امداد مسیحی، امداد اسلامی و تیرفاند قرار گرفت.

فعالان ستادها و شخصیتهای آکادمیک مدتها اظهار داشتند که فساد افراد فقیر و آسیب‌پذیر را بیشتر دچار صدمه می‌کند. آنها اشاره کرده‌اند که فساد تبعات بسیاری برای جامعه خواهد داشت.

طارق رمضان استاد دانشگاه آکسفورد اظهار داشت: فساد مرکز تجربه فقر است. برای جوامع فقیر فساد مانعی غیرقابل نفوذ در آموزش، بهداشت و زندگی همراه با نجابت است. فرصت و ایمان از مواردی هستند که فساد در جامعه آنها را به یغما می‌برد.

دولتها در کشورهای فقیر غنی به عدم جدی گرفتن فساد در سالهای اخیر متهم شده‌اند. سال گذشته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به‌شدت مقامات بریتانیا را برای متوقف کردن بررسی‌ها و تحقیقات خود درباره فساد مورد انتقاد قرار داد.

همایش این هفته در دوحه با هدف احیای بحثها درباره اجرای توافقنامه ضد فساد سازمان ملل متحد برگزار می‌شود. رهبران دینی اظهار می‌دارند که موفقیت این جلسه به تصویر یک دیدگاه مؤثر درباره مکانیسمی به منظور نظارت بر اجرای این توافقنامه بستگی دارد.

اسقف اعظم سیپرین کیزیتو از اوگاندا اظهار داشت: دو مؤلفه ضروری برای بررسی این فرآیند وجود دارند. مؤلفه اول شفافیت از طریق انتشار گزارشها است و مؤلفه دوم اینکه سازمانهای جامعه مدنی از جمله گروههای دینی هستند که می‌توانند با جوامعی که درحال تجربه فقر هستند ارتباط برقرار کنند.

بیانیه اخلاق جهانی اقتصاد در آلمان به بحث گذاشته می‌شود

هانس کونگ متأله سوئیسی و رئیس بنیاد اخلاق جهانی روز جمعه 6 نوامبر (15 آبان ماه) به عنوان بخشی از همایش دانشکده اخلاق تجارت در دانشگاه کانستنس شرکت کرده و برای نخستین بار به بحث درباره بیانیه جدید خود با عنوان "بیانیه اخلاق جهانی اقتصاد" پرداخت.

بیانیه "اخلاق جهانی اقتصاد- نتایج تجارت جهانی" که چندی پیش با تکیه بر چشم‌اندازهای مشترک نسبت به فعالیتهای اقتصادی عادلانه و قانونی از سوی هانس کونگ به سازمان ملل ارائه شد از سوی گروهی از اقتصاددانها، مدیران شرکتهای بزرگ، کارشناسان اخلاق با نظارت بنیاد اخلاق جهانی نوشته شده است.

این بیانیه اخیراً در سازمان ملل متحد ارائه شد و برای نخستین‌بار در این دانشگاه به بحث گذاشته می‌شود.

بیانیه " اخلاق جهانی اقتصاد" قرار است به امضای افراد برجسته‌ای در سطح جهان برسد. امضا کنندگان این نامه متعهد می‌شوند تا کلمات و مفاهیم این بیانیه را در تصمیمهای اقتصادی روزانه، اقدامات و رفتارهای عمومی خود قرار دهند.