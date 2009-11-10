اعطای بورسیه به دانش پژوهان مرکز تخصصی تربیت مدرس حوزه علمیه

مدیر مرکز تخصصی تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با موافقت معاونت آموزشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دانش پژوهان این مرکز پس از اتمام نیم سال اول تحصیلی و داشتن شرایط معدل مناسب، بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد، این بورسیه شامل دریافت کمک هزینه تحصیلی و کمک هزینه مسکن است.

حجت الاسلام فاضل افزود: مدت بورسیه این افراد دو و نیم سال شامل سه نیم سال تحصیلی و یک سال برای نگارش پایان نامه است که دو برابر مدت زمان بورسیه متعهد به خدمت خواهند شد، 5 سال تعهد این افراد در دو نیمه طراحی شده که نیمی از آن به انتخاب دانش پژوه و نیمی از آن با تعیین معاونت آموزشی حوزه خواهد بود.