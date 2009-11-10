۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اعطای بورسیه به دانش پژوهان مرکز تخصصی تربیت مدرس حوزه علمیه

دانش پژوهان مرکز تخصصی تربیت مدرس از سوی معاونت آموزش حوزه علمیه بورسیه تحصیلی دریافت می کنند.

مدیر مرکز تخصصی تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با موافقت معاونت آموزشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دانش پژوهان این مرکز پس از اتمام نیم سال اول تحصیلی و داشتن شرایط معدل مناسب، بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد، این بورسیه شامل دریافت کمک هزینه تحصیلی و کمک هزینه مسکن است.

حجت الاسلام فاضل افزود: مدت بورسیه این افراد دو و نیم سال شامل سه نیم سال تحصیلی و یک سال برای نگارش پایان نامه است که دو برابر مدت زمان بورسیه متعهد به خدمت خواهند شد، 5 سال تعهد این افراد در دو نیمه طراحی شده که نیمی از آن به انتخاب دانش پژوه و نیمی از آن با تعیین معاونت آموزشی حوزه خواهد بود.

