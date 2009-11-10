محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح عملکرد داوران در نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر گفت: امسال بطور کلی کیفیت قضاوت داوران نسبت به فصل گذشته کاهش یافته است، البته در اوایل فصل عملکرد داوران خوب بود اما با گذشت مسابقات این افت محسوس‌تر شد که دلیل عمده آن استفاده از داوران جوان بود.

وی با بیان اینکه قضاوت داوران جوان به سطح داوری‌ها لطمه می زند، اظهار داشت: باید از داوران باتجربه‌تر بیشتر استفاده شود که این مسئله می تواند در افزایش کیفیت قضاوت‌ها تاثیرگذار باشد. بطور مثال محمدرضا اکبریان داور دیدار ما با مقاومت از نظر استیل بدنی شرایط مناسبی برای قضاوت دارد اما همانطوری که به وی گفتم باید فیلم بیشتری تماشا کند تا تجربه‌اش بیشتر شود.

سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی افزود: به داوران جوان توصیه می کنم همانند مربیان که فیلم تیم‌های حریف را بارها آنالیز می کنند، قضاوت‌های داوران بین المللی و داوران مطرح داخلی و حتی فیلم عملکرد خود در یک دیدار را بارها بازبینی کنند تا به اشتباهات خود پی برده و از تکرار آنها بدین شکل جلوگیری کنند.

یاوری با بیان اینکه نباید از تجربه داوران مطرح به راحتی گذشت، خاطرنشان کرد: شاید فیفا و AFC تاکید دارند داوران بعد از رسیدن به سنی مشخص باید داوری را کنار بگذارند اما بنده اعتقاد دارم باید از داوران باتجربه بطور کامل استفاده کرد و همانند بسیاری از کشورها، از داوران تا زمانیکه می توانند قضاوت‌های قابل قبولی را ارائه دهند استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه چندسال پیش فدراسیون فوتبال در اقدامی قابل قبول از ایرج نظری پس از پایان دوران قضاوت، دوباره دعوت به همکاری کرد، اقدامی که بسیار مفید بود، ادامه داد: وقتی یک داور می تواند حداقل 2 یا 3 سال دیگر قضاوت کند نباید اندوخته تجربیاتش را به خاطر سنش نادیده گرفت. در این فرصت هم داوران جوان می توانند تجربه خود را بیشتر کرده تا فاصله‌های موجود بین داوران باتجربه و جوان بطور کامل از بین برود.

سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی در پایان در خصوص عملکرد عنایت هم گفت: عنایت در زمان خود یکی از کمک داوران خوب فوتبال ایران بود. وی امروز وظیفه خطیری دارد و نباید به حاشیه‌ها توجه کند زیرا بسیاری از این حواشی سودی برای فوتبال نخواهد داشت.