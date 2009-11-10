12 باشگاه جدید ورزشی در استان مرکزی فعال شد

سیدغریب فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 170 پرونده تاسیس و تمدید باشگاه به این اداره رسیده که در دست بررسی است.
وی در مورد پروانههای بهرهبرداری از استخرهای استان تصریح کرد: چهار فقره جواز در این زمینه صادر شده است.
مسئول امور باشگاههای اداره کل تربیت بدنی استان مرکزی ادامه داد: جلسات کمیسون ماده پنج در اداره کل طی شش جلسه برگزار شده که به پروندهای مذکور رسیدگی شده است.
فتحی همچنین درباره نظارت بر امور باشگاهها گفت: طی 95 بازدید با حضور کارشناسان و مسئولان ذیربط بر چگونگی فعالیت باشگاههای استان رسیدگی شده که در این راستا برای 16 باشگاه دستور پلمب صادر شده است.
وی در ادامه افزود: 376 ساعت جلسات کارشناسی در زمینه پروندههای رسیده به این اداره کل برگزار شده است که این خود نشان از علاقمندی این اداره کل در راستای اهمیت دادن به باشگاههای ورزشی خصوصی استان است.
فتحی سه فقره صدور موافقت مدارس فوتبال، 115 مورد معرفی افراد حقیقی و حقوقی به واحد حراست، یک مورد موافقت اصولی و تمدید موافقت اصولی و یک مورد مکاتبات با امور اراضی برای موافقت اصولی و برگزاری جلسه کارشناسی قیمتگذاری هیئتها، باشگاههای خصوصی و دولتی با همکاری سازمان بازرگانی از دیگر اقدامات این اداره در سال جاری بوده است.
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