به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این جلسه که عصر روز گذشته (دوشنبه) برگزار شد، تیم‎‌های حاضر در مسابقات کشتی لیگ برتر باشگاه‌های کشور در دو بخش آزاد و فرنگی به دو گروه تقسیم شدند.

- گروه‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی آزاد

گروه A: گاز مازندران، صنایع و معادن استان همدان، شهدای نیروی زمینی ارتش و ماکیان بروجرد

گروه B: راه‌آهن خراسان، نفت تهران، رشددانه گلستان و منتخب ملایر