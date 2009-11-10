۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

گروه‌بندی مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی مشخص شد

کمیته لیگ فدراسیون کشتی پس از برگزاری نشست‌هایی جداگانه، گروه‌بندی فصل جدید مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این جلسه که عصر روز گذشته (دوشنبه) برگزار شد، تیم‎‌های حاضر در مسابقات کشتی لیگ برتر باشگاه‌های کشور در دو بخش آزاد و فرنگی به دو گروه تقسیم شدند.

- گروه‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:
کشتی آزاد
گروه A: گاز مازندران، صنایع و معادن استان همدان، شهدای نیروی زمینی ارتش و ماکیان بروجرد
گروه B: راه‌آهن خراسان، نفت تهران، رشددانه گلستان و منتخب ملایر 

کشتی فرنگی
گروه A: گاز کرمانشاه، راه‌آهن لرستان، دانشگاه آزاد اسلامی و آنزان ایذه
گروه B: سونی تهران، شهدای نیروی زمینی ارتش و گاز اردبیل

