133 هزار ساعت آموزشهای مهارتی به بهبودیافتگان اعتیاد ارائه شد

سیدبهرام نجفی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در راستای فعالیت‌های مبارزه با موادمخدر این میزان آموزش‌‌ها را در 29 دوره آموزشی و 16 حرفه در محل اردوگاه‌های کار در تمامی استان برگزار کرده است.

وی افزود: این ٱموزش‌ها به منظور توانمندسازی مددجویان زندان‌ها و ایجاد مهارت در آنان برای پذیرش شغل پس از دوران محکومیت در رشته‌هایی نظیر جوشکاری، مکانیک، برق و الکتروینک، رایانه، علوم کشاورزی، مخابرات، صنایع دستی و بهداشت و ایمنی اجرا شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی ادامه داد: از افرادی که در دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای شرکت کرده‌اند، تعداد 161 نفر از ابتدای سال جاری تاکنون توانسته‌اند با قبولی در آزمون گواهینامه مهارت با کد بین‌المللی دریافت کنند.

نجفی‌زاده با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این اداره کل گفت: با توجه به حضور گسترده جوانان در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور پیشگیری از ابتلای جوانان به موادمخدر و آماده سازی آنان برای اشتغال میزان 120 هزار نفر ساعت در قالب هفت دوره آموزشی در زمینه‌های کارآفرینی و آگاه سازی و آشنایی با خطرات موادمخدر در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برگزار شده است.

وی افزود: در همین زمینه ایجاد واحدهای مشاوره و هدایت شغلی در مراکز ٱموزشی و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی برای کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه این اداره کل اجرا شده است.