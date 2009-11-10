به گزارش خبرنگار مهر، دیلی تلگراف اعلام کرد تولید "سینماتن" از سال 1978 آغاز شده و هر بخش آن شامل سه دقیقه و 25 ثانیه تصویر از چهره‌های سرشناس، هنرمندان، فیلسوفان، روزنامه‌نگاران و البته کودکان و نوجوانان است. تصاویر فیلم را ژرار کورنا ضبط کرده که می‌خواست فکر دوستان هنرمند خود را به تصویر بکشد.

تمام آنها که مقابل دوربین کورنا قرار گرفته‌اند، فقط 205 ثانیه فرصت داشتند هر کاری که دوست دارند انجام بدهند. تولید این فیلم طولانی همچنان ادامه دارد و قرار است تا چند روز آینده در آوینیون و ژانویه سال آینده در پاریس به نمایش درآید. کن لوچ، روبرتو بنینی، ساموئل فولر، جوئل لوتیه قهرمان شطرنج و تری گیلیام از سرشناسترین چهره‌های حاضر در "سینماتن" هستند.

گیلیام سال 1985 و در جریان برگزاری جشنواره فیلم دووی در فرانسه مقابل دوربین کورنا قرار گرفت. او درباره این تجربه به ایندیپندنت گفت: گیلیام مقابل یکی از دوربین‌ها قرار گرفت، با قاب تصویر بازی کرد، بیرون رفت و داخل شد، یک اسکناس 100 فرانکی را خورد و آن را تبدیل یک توپ کوچولو کرد.

کورنا ابتدا قصد داشت فقط از 100 نفر به اندازه سه دقیقه و 25 ثانیه فیلم بگیرد و در نهایت آنها را در قالب یک فیلم تدوین کند. اما چنان از این کار لذت برد که آن را ادامه داد. یکی از بهترین طرح‌های او ضبط تصاویر یک کودک هفت ماهه بود: آن تصاویر شامل مجموع تمام احساسات انسانی است که در کمتر از چهار دقیقه به تصویر درآمده است.