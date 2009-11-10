800 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی استان مرکزی پرداخت شد

محمدرضا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: اکنون صنایع به دلیل مشکلات جهانی، کمبود نقدینگی و عدم فروش دچار مشکلاتی هستند که باید به آنها توجه کرد.

وی تصریح کرد: البته بخشی از این اعتبارات برای اجرای طرحهای توسعه‌ای و ایجادی به متقاضیان پرداخت شده است.

عاشوری افزود: برای فروش محصولات مازاد تولید شده با ابتکار و نوآوری و تولید محصولات صادراتی و تولیدی مبتنی بر بازاریابی از مشکلات حادث شده در این بخش و تبعات از آن کاسته شود.

معاون برنامه‌ریزی استان مرکزی به مزیت‌های این استان در بخش‌های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت‌: هم اینک ۱۷۰ هزار نفر در واحدهای صنعتی استان مشغول به فعالیت هستند که در صورت تحت پوشش قرار داشتن چهار نفر بالغ بر ۶۴۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون و ۳۵۱ هزار نفری استان از طریق این بخش ارتزاق می‌کنند که این موضوع نشان دهنده نفوذ بالای بخش صنعت در این استان است.

وی اضافه کرد: حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش صنعت استان در قالب دوهزار و ۲۰۰ واحد صنعتی به ۶۰ هزار و ۸۸۷ میلیارد ریال رسیده که این میزان در بخش کشاورزی تنها سه هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال بوده است.

معاون برنامه‌ریزی استان در ادامه با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در کشور گفت: بر اساس آمارهای موجود در ماه‌های پایانی برنامه چهارم توسعه نرخ بیکاری استان کاهش مناسبی داشته و به 35 درصد رسیده است ولی این نرخ همچنان دو رقمی است.

وی با بیان اینکه تلاش ما تک رقمی کردن نرخ بیکاری است، افزود: نرخ بیکاری ازکم سواد به بیکاران تحصیلکرده کشیده شده است.

عاشوری تصریح کرد: در حال حاضر عمده بیکاران تحصیلکرده و دانشگاهی هستند که از نظر مهارتی در سطوح مناسبی قرار دارند که می‌طلبد با افزایش توان تکنولوژیکی در واحدهای صنعتی و تولیدی، زمینه بهره‌گیری از توان این قشر فراهم شود.