دلارهایی که در بی برنامگی سرمایه نمی شوند/ اراک نیازمند سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مرور آخرین سفر هیئت خارجی به استان مرکزی شاهد پیروزی استاندار استان مرکزی در مقابل سفیر چین که بیشتر تمایل داشت کالاهای خود را به استان تحمیل کند بودیم و با اصرار استاندار استان مرکزی برای سرمایه گذاری مشترک این اقدام عملی شد و این امر نشان داد که سرمایه گذاری در استان و کشور به همان میزان که نیازمند افزایش سرمایه گذاری خارجی است نیازمند هوشیاری و برنامه ریزی مدیران است تا سرمایه گذاری های خارجی به سمت نیازها و حل مشکلات باشد.

در نشست سفیر چین با استاندار استان مرکزی، استاندار با توجیه سرمایه گذاری خارجی سعی کرد وی را به سمت سرمایه گذاری در راه آهن استان که نیازمند توجه است سوق دهد تا گره ای از مشکلات استان باز شود.

به نظر می رسد حضور هیئت های خارجی، نیازمند تدوین برنامه ای حاوی آخرین اطلاعات از توانمندی های استان، میزان تولید، زمینه های سرمایه گذاری با توجه به خارجی بودن سرمایه دار، توجه به حساسیت ها و اشتغال نیروی انسانی است و انتظار این است که این رفت و آمدها به نتایج قابل قبول و سرمایه گذاری خارجی ها در بخش های مورد نیاز منتج شود.

سرمایه گذاری باید بر اساس مزیتها باشد

استان مرکزی استان مستعدی برای افزایش سرمایه گذاری در بخشهای مختلف از صنعت تا معدن گرفته تا کشاورزی، گردشگری و حتی پروژه های عمرانی است.

با این حال در مقابل سرمایه گذاری بیش از 60 هزار میلیارد ریالی معادل 600 میلیارد دلار در بخش صنعت استان، چیزی بیش از 319 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان محقق شده است.

در نگاه کلی، صنعت و معدن، انتقال تکنولوژی، کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی زمینه های سرمایه گذاری در استان هست که سرمایه گذاری در این زمینه ها نیازمند شناسایی دقیق تر است.

استاندار استان مرکزی در این زمینه با اعتقاد به انجام آمایش سرزمینی در زمینه توسعه گفت: سرمایه گذاری خارجی باید بر مبنای مطالعات علمی و متناسب با محیط کسب و کار باشد.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: تضمین نرخ برگشت سرمایه، اشتغالزایی و همخوانی با مزیتها و نیازهای منطقه باید در سرمایه گذاریها لحاظ شود و این سیاست به عنوان محور برنامه پنجم توسعه استان مرکزی در بخش خارجی مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه، سرمایه گذاری در هر بخش باید بر اساس مزیتهای استان باشد، افزود: به عنوان مثال سرمایه گذاری در زمینه گردشگری آبگرم محلات، به دلیل قطب گردشگری بودن محلات از مواردی است که سودآوری آن تضمین شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان نیز در این زمینه گفت: هم اکنون مطالعات عملی و دقیقی در مورد شناخت بسترها و نیازها برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح های توسعه استان وجود ندارد و همین امر در پاره ای موارد ممکن است موجب سردرگمی سرمایه گذاران خارجی شود. اصغر عالیخانی، تشکیل کمیته راهبردی تجارت خارجی استان را در سال جاری در همین راستا عنوان کرد و افزود: ضروری است با تشکیل این کمیته سامانه اطلاعاتی قوی از نیازهای استان برای سرمایه گذاران خارجی و ارائه تسهیلات به آنان تشکیل شود.



جاذبه صنعت برای سرمایه گذاری و بی توجهی به معادن استان استان مرکزی بیش از دو هزار واحد صنعتی دارد و به دلیل وجود زیرساخت های لازم، سرمایه گذاری در این بخش برای علاقمندان بیشتر جاذبه دارد. قرار گرفتن در شاهراه حمل و نقل، انرژی و وجود صنایع مادر و سازه ای نیز زمینه مناسبی برای توسعه و سرمایه گذاری است. تنوع تولید، نزدیکی استان به پایتخت، امنیت سرمایه گذاری و وجود نیروی انسانی ماهر این استان را به محلی برای رفت و آمد سرمایه گذاران تبدیل کرده است. اما در زمینه معادن، با وجود توانمندی های منحصر به فرد در استان، بی توجهی به سرمایه گذاری در این بخش منجر به صدور مواد معدنی استان به صورت خام به کشورهای خارجی شده است. معادن سنگ استان مرکزی در محلات نمونه بازر صادرات خام معدنی است. معادن استان از سویی با کمبود سرمایه برای خرید ماشین آلات جدید معدنی مواجه هستند و از سویی کمتر به فرآوری این معادن توجه شده است و حضور سرمایه گذاران در ابن بخش می تواند علاوه بر افزایش صادرات، فرآوری مواد معدنی را در پی داشته باشد و از سویی اشتغال این بخش را برای فارغ التحصلان معدن افزایش دهد. ضرورت توجه به سهم شهرستانهای محروم در توسعه صنعتی اراک به عنوان مرکز استان بیش از سایر شهرهای استان مورد توجه سرمایه گذاران است و این امر منجر به پراکنش نامناسب صنعتی در استان شده است. اراک، ساوه و دلیجان سه شهر صنعتی استان هستند و شهرهایی چون کمیجان، تفرش و آشتیان دارای کمترین واحدهای صنعتی هستند.