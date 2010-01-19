دلارهایی که در بی برنامگی سرمایه نمی شوند/ اراک نیازمند سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مرور آخرین سفر هیئت خارجی به استان مرکزی شاهد پیروزی استاندار استان مرکزی در مقابل سفیر چین که بیشتر تمایل داشت کالاهای خود را به استان تحمیل کند بودیم و با اصرار استاندار استان مرکزی برای سرمایه گذاری مشترک این اقدام عملی شد و این امر نشان داد که سرمایه گذاری در استان و کشور به همان میزان که نیازمند افزایش سرمایه گذاری خارجی است نیازمند هوشیاری و برنامه ریزی مدیران است تا سرمایه گذاری های خارجی به سمت نیازها و حل مشکلات باشد.
در نشست سفیر چین با استاندار استان مرکزی، استاندار با توجیه سرمایه گذاری خارجی سعی کرد وی را به سمت سرمایه گذاری در راه آهن استان که نیازمند توجه است سوق دهد تا گره ای از مشکلات استان باز شود.
به نظر می رسد حضور هیئت های خارجی، نیازمند تدوین برنامه ای حاوی آخرین اطلاعات از توانمندی های استان، میزان تولید، زمینه های سرمایه گذاری با توجه به خارجی بودن سرمایه دار، توجه به حساسیت ها و اشتغال نیروی انسانی است و انتظار این است که این رفت و آمدها به نتایج قابل قبول و سرمایه گذاری خارجی ها در بخش های مورد نیاز منتج شود.
سرمایه گذاری باید بر اساس مزیتها باشد
استان مرکزی استان مستعدی برای افزایش سرمایه گذاری در بخشهای مختلف از صنعت تا معدن گرفته تا کشاورزی، گردشگری و حتی پروژه های عمرانی است.
با این حال در مقابل سرمایه گذاری بیش از 60 هزار میلیارد ریالی معادل 600 میلیارد دلار در بخش صنعت استان، چیزی بیش از 319 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان محقق شده است.
در نگاه کلی، صنعت و معدن، انتقال تکنولوژی، کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی زمینه های سرمایه گذاری در استان هست که سرمایه گذاری در این زمینه ها نیازمند شناسایی دقیق تر است.
استاندار استان مرکزی در این زمینه با اعتقاد به انجام آمایش سرزمینی در زمینه توسعه گفت: سرمایه گذاری خارجی باید بر مبنای مطالعات علمی و متناسب با محیط کسب و کار باشد.
علی اکبر شعبانی فرد افزود: تضمین نرخ برگشت سرمایه، اشتغالزایی و همخوانی با مزیتها و نیازهای منطقه باید در سرمایه گذاریها لحاظ شود و این سیاست به عنوان محور برنامه پنجم توسعه استان مرکزی در بخش خارجی مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه، سرمایه گذاری در هر بخش باید بر اساس مزیتهای استان باشد، افزود: به عنوان مثال سرمایه گذاری در زمینه گردشگری آبگرم محلات، به دلیل قطب گردشگری بودن محلات از مواردی است که سودآوری آن تضمین شده است.
رئیس سازمان بازرگانی استان نیز در این زمینه گفت: هم اکنون مطالعات عملی و دقیقی در مورد شناخت بسترها و نیازها برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح های توسعه استان وجود ندارد و همین امر در پاره ای موارد ممکن است موجب سردرگمی سرمایه گذاران خارجی شود.
اصغر عالیخانی، تشکیل کمیته راهبردی تجارت خارجی استان را در سال جاری در همین راستا عنوان کرد و افزود: ضروری است با تشکیل این کمیته سامانه اطلاعاتی قوی از نیازهای استان برای سرمایه گذاران خارجی و ارائه تسهیلات به آنان تشکیل شود.
جاذبه صنعت برای سرمایه گذاری و بی توجهی به معادن استان
استان مرکزی بیش از دو هزار واحد صنعتی دارد و به دلیل وجود زیرساخت های لازم، سرمایه گذاری در این بخش برای علاقمندان بیشتر جاذبه دارد. قرار گرفتن در شاهراه حمل و نقل، انرژی و وجود صنایع مادر و سازه ای نیز زمینه مناسبی برای توسعه و سرمایه گذاری است.
تنوع تولید، نزدیکی استان به پایتخت، امنیت سرمایه گذاری و وجود نیروی انسانی ماهر این استان را به محلی برای رفت و آمد سرمایه گذاران تبدیل کرده است.
اما در زمینه معادن، با وجود توانمندی های منحصر به فرد در استان، بی توجهی به سرمایه گذاری در این بخش منجر به صدور مواد معدنی استان به صورت خام به کشورهای خارجی شده است. معادن سنگ استان مرکزی در محلات نمونه بازر صادرات خام معدنی است.
معادن استان از سویی با کمبود سرمایه برای خرید ماشین آلات جدید معدنی مواجه هستند و از سویی کمتر به فرآوری این معادن توجه شده است و حضور سرمایه گذاران در ابن بخش می تواند علاوه بر افزایش صادرات، فرآوری مواد معدنی را در پی داشته باشد و از سویی اشتغال این بخش را برای فارغ التحصلان معدن افزایش دهد.
ضرورت توجه به سهم شهرستانهای محروم در توسعه صنعتی
اراک به عنوان مرکز استان بیش از سایر شهرهای استان مورد توجه سرمایه گذاران است و این امر منجر به پراکنش نامناسب صنعتی در استان شده است.
اراک، ساوه و دلیجان سه شهر صنعتی استان هستند و شهرهایی چون کمیجان، تفرش و آشتیان دارای کمترین واحدهای صنعتی هستند.
علیرضا زواشی رئیس سازمان صنایع و معادن استان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، با اشاره به اینکه صنعت در همه جای استان به صورت متعادل باید فعال باشد، گفت: در قالب اجرای طرح آمایش صنعتی و سرمایه گذاری در زمینه مزیت های صنعتی استان تلاش کردیم سرمایه گذاری صنعتی را به مناطق مختلف استان سوق دهیم و از سرمایه گذارانی که در مناطق محروم استان فعالیت کنند، حمایت می شود.
همچنین شرکت شهرکهای استان در همین راستا تخفیفهایی را برای سرمایه گذارانی که در مناطق کمتر توسعه یافته به لحاظ صنعتی استان مستقر می شوند، قائل شده است.
لزوم اطلاع رسانی از ظرفیتهای سرمایه گذاری در استان
اطلاع رسانی شفاف از قابلیتهای استان مرکزی و مشخص کردن اهداف، نیازها و معرفی بخشهای اولویت دار برای سرمایه گذاری خارجی از دیگر مسائل مهم استان است.
رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی در این زمینه گفت: تقویت سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی، علاوه بر اقدامات لازم به منظور تضمین ثبات و امنیت، نیازمند برنامه جامع عملیاتی با حضور بخشهای متولی تجارت خارجی در استان است.
عالیخانی افزود: استان مرکزی دومین قطب صنایع مادر و تجهیزات ساز و چهارمین قطب صنعتی کشور است و در زمینه گردشگری و کشاورزی نیز دارای توانمند هایی است که کمتر به آن توجه شده است و این امر نیازمند تقویت اطلاع رسانی از ظرفیتهای سرمایه گذاری در استان است.
وی با اشاره به تهیه کتابی در زمینه توانمندی های استان و زمینه سرمایه گذاری در استان تاکید کرد: حضور در نمایشگاه های مختلف داخلی و خارجی، تهیه لوح های فشرده و کتاب ها و جزوه های معرفی استان و زمینه های سرمایه گذاری استان همچنین تلاش بیشمار رسانه های استان در ابعاد ملی و بین المللی می تواند به شناساندن بیشتر استان بینجامد و منجر به ورود سرمایه گذار شود.
حرکت سرمایه گذاری در گردشگری در استان کند است
گردشگری، قطب دیگر فراموش شده سرمایه گذاری استان مرکزی است و گرچه در سالهای اخیر قدم هایی در این زمینه برداشته شده است اما نیازمند تقویت و شتاب گرفتن حرکت هاست.
وجود شخصیت های بازر تاریخی در جای جای استان مرکزی زمینه ای برای توسعه گردشگری استان در ابعاد ملی و بین المللی است و این در حالی است که سالهاست طرح توسعه و گردشگری خانه امام خمینی (ره) در خمین و زادگاه ایشان در حال اجراست.
در این استان علاوه بر استقرار صنایع پتروشیمی و پالایشگاه در تامین نیاز کشور در بخشهای خودروهای ریلی، سازه های سنگین صنعتی، پل، ماشین آلات راهسازی و معدن، تجهیزات نفت و گاز، دکل های انتقال نیرو و ده ها کالای دیگر به عنوان سکوهای توسعه و سرمایه گذاری است که باید مورد توجه باشد.
صادرات سالانه استان به بیش از 700 میلیون دلار به بیش از 50 کشور جهان می رسد و حضور سرمایه گذاری خارجی علاوه بر انتقال تکنولوژی به داخل کشور می تواند، مسیر صادرات را هموارتر کند.
حکایت همچنان باقی ست
در سال حدود 30 هیئت خارجی برای شناسایی توانمندی ها، صادرات و واردات و احیانا سرمایه گذاری به استان مرکزی سفر می کند که به دلیل اهمیت حضور خارجی ها برای سرمایه گذاری و نشان دادن چهره ای مثبت از میهمان نوازی ایرانیها هزینه های زیادی صرف این افراد می شود.
از تقدیم فرشهای نفیس دستباف تا کالاهای تولیدی، سوغات و خشکبار استان گرفته تا چیدن میزهای مفصل غذا و اقامتگاه گران، که تنها برای نشان دادن زمینه های سرمایه گذاری و بستن قرارداد اقتصادی است و در این راستا این سئوال مطرح می شود که آیا این هزینه ها بازگشت دارد و منجر به سرمایه گذاری طرف خارجی می شود و آیا اصولا زیرساختهای لازم برای سرمایه گذاری این افراد در استان وجود دارد یا اینکه بحث به همین نشستها خاتمه می یابد و سرمایه گذاری درستی در زمینه های مختلف انجام نمی شود.
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