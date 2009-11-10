مشاور مطبوعاتی ارشاد مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی هادی ابراهیمی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران "عقیل امامی" خبرنگار با سابقه روزنامه کیهان و عضو شورای مرکزی خانه مطبوعات مازندران به سمت مشاور مطبوعاتی این اداره کل منصوب شد.

این انتصاب در راستای تعامل سازنده با اهالی مطبوعات برای اطلاع رسانی و جریان بخشی به رویدادهای فرهنگی و هنری و ایجاد فضایی مطلوب برای فعالیت این قشر تأثیرگذارانجام گرفته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفتگویی درباره این انتصاب گفت: گستردگی حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری ایجاب می کند تا برای سهولت رسیدگی به امور اهالی پرتلاش و فرهیخته مطبوعات ، عنصری مطبوعاتی و دلسوز پیگیر مطالبات و موضوعات این عرصه باشد.

هادی ابراهیمی افزود : "امامی" سالها در عرصه اطلاع رسانی و رسانه ای به فعالیت مشغول بوده و با ابعاد و زوایای مختلف حرفه ای این حوزه آشناست و می تواند سر منشاء ارتباطات موثر با فعالان مطبوعاتی باشد.

به گزارش مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از آغاز فعالیت کمتر از یک ماهه خود نیز عباس مهدوی از خبرنگاران فعال رسانه های استان را به عنوان مسئول روابط عمومی این اداره کل منصوب کرده است.

