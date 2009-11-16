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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۵۲

میربزرگی:

شهرستان ورامین راه دسترسی اختصاصی ندارد

شهرستان ورامین راه دسترسی اختصاصی ندارد

استان تهران - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهرستان ورامین گفت: این شهرستان راه هویتی ندارد و باید راهی مستقل و مخصوص این منطقه طراحی و احداث شود.

سید محمد میربزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: راههای اصلی که اکنون تهران را به شهرستان متصل می کند، از سمت افسریه و خاوران یا از سمت ری است.

وی تصریح کرد: به وزارت راه و ترابری پیشنهاد داده شده که امکان احداث بزرگراه به صورت مستقیم از بزرگراه آزادگان به شهرستان ورامین، مطالعه شود.

این مسئول افزود: تدابیری اندیشیده شده که جاده در حال احداث پارچین، از انتهای بزرگراه شهید بابایی به شهرستان ورامین متصل شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: جاده فعلی تهران - ورامین که از سمت ری به سوی شهرستان می آید و جاده اصلی مواصلاتی محسوب می شود، تا پایان امسال هشت بانده می شود تا کمی از بار ترافیکی و مشکلات جاده ای شهرستان کم کند.

وی تأکید کرد: پیگیری هایی صورت گرفته تا احداث اتوبان قم - ورامین - گرمسار، سرعت بیشتری بگیرد و امکان جدید دسترسی شهرستان به نقاط مختلف فراهم شود.

میربزرگی در پایان افزود: تمام این اقدامات در آینده نزدیک می تواند شهرستان ورامین را از بن بست مواصلاتی خارج کند.

کد مطلب 980308

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