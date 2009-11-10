ورامین با کمبود 525 تخت بیمارستانی مواجه است

سید محمد میربزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: این مشکلات و کمبودها در همه ابعاد است و کارشناسان در حال اولویت بندی موضوعات آن برای طرح در کمیته برنامه ریزی شهرستان هستند.

وی تأکید کرد: حل این مشکلات و رفع کمبودها نیازمند اعتبارات است که پس از بررسی های کارشناسی، برای تأمین اعتبار آنها تصمیم گیری خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: مشکلات مهم و اصلی شهرستان در سه بخش راهها و جاده ها، آب شرب و کشاورزی و بهداشت و درمان است که اولویت اصلی فرمانداری نیز در همین راستا است.

تنگنای شدید شهرستان ورامین در زمینه بهداشت و درمان

سرپرست فرمانداری ورامین تصریح کرد: در بحث خدمات درمانی و بیمارستانها نیاز فوق العاده ای به تجهیز و ساخت مراکز درمانی است، چرا که تنگنای شدیدی در زمینه بهداشت و درمان شهرستان وجود دارد.

وی افزود: سرانه تخت های بیمارستانی، پزشک و به خصوص پزشکان متخصص در شهرستان ورامین بسیار پایین تر از حد استاندارد است.

میربزرگی خاطر نشان کرد : پیش بینی سه مرکز سلامت در بخش های جواد آباد، پیشوا و قرچک شده است که هر کدام از این مراکز 10تخته هستند و با اعتباری بالغ بر 750 میلیون تومان اجرا خواهند شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان تأکید کرد: پیگیری برای دریافت زمین از شوراهای اسلامی شهرهای قرچک، پیشوا و جواد آباد انجام شده است و مراحل پایانی خود را طی می کند.

کمبود 525 تخت بیمارستانی در شهرستان

میربزرگی تصریح کرد: در حال حاضر 175 تخت بیمارستانی و درمانگاهی عمومی و خصوصی در شهرستان وجود دارد که بسیار پایین تر از استاندارد است.

وی افزود: طبق استانداردهای کشورمان، هر یکهزار نفر باید یک تخت بیمارستانی داشته باشند که با این شرایط، حدود 525 تخت در شهرستان ورامین کم است.

سرپرست فرمانداری ورامین در پایان تأکید کرد: وزارت بهداشت و درمان اعلام آمادگی کرده که در صورت تأمین زمین برای سه مرکز درمانی 10 تخته، محل تأمین اعتبار برای احداث آنها مشخص شود تا نیاز بهداشتی منطقه تا حدودی مرتفع شود.