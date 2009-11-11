تسلیح طوایف و قبایل سیستان و بلوچستان و ایجاد امنیت پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، سرآغاز این اقدام در سیستان و بلوچستان اقدامی بسیار مؤثر از سردار شهید شوشتری بود که خاطره حضور شهید محمد بروجردی در کردستان و شکل دهی "پیشمرگان کرد مسلمان" را در منطقه تداعی کرد.

نقش مردم در اداره امور کشور و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی که با پشتوانه عظیم همین مردم و رهبری حضرت امام (ره) به پیروزی رسید، غیرقابل انکار است، مردمی که بزرگترین قدرت دفاعی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل دسیسه ها و توطئه های سخت افزاری و نرم افزاری دشمنان و استکبار جهانی بوده و هستند.

تسلیح طوایف، عشایر، مرزنشینان و مردم مقوله جدیدی نیست و پیش از در کردستان تجربه شده است

در این میان نقش عشایر، مرزنشینان و سران طوایف سیستان و بلوچستان نیز به عنوان مرزبانان واقعی و بازوان توانمند نظام مقدس جمهوری اسلامی در خنثی سازی و دفع توطئه های امنیتی در جنوب شرق کشور انکارناپذیر است که که پس از اعتماد مسئولان سیاسی و امنیتی به وفاداری آنها در صیانت از مرزها، آنها نیز آمادگی کامل خود را برای دفاع از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، ولایت و مرزها بارها اعلام کردند.

برنامه ای که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از پذیرفتن مسئولیت برقراری امنیت جنوب شرق کشور در سال جاری و پس از راه اندازی قرارگاه قدس به فرماندهی سردار شهید نورعلی شوشتری در منطقه با استفاده از ظرفیت عظیم مردمی طوایف و قبایل و نقش دهی بیشتر به سران طوایف آغاز کرد، اقدامی بسیار مهم و تأثیر گذار است.

اقدامی که شهید شوشتری در جهت مسلح کردن طوایف مختلف سیستان و بلوچستان انجام داد، شبیه کاری بود که در اوایل انقلاب توسط شهید محمد بروجردی در شمال غرب کشور انجام شد و خاطره مسیح کردستان را که در آن زمان مردم آن منطقه را با در اختیار گذاشتن سلاح در قالب پیشمرگان کرد مسلمان برای مقابله با عوامل و عناصر ضد انقلاب ساماندهی نمود، تداعی می کرد.

در این برنامه با توجه به موقعیت هر منطقه تعدادی سلاح در اختیار رئیس و بزرگ هر طایفه قرار می گیرد تا به بسیجیان آن طایفه که آموزشهای لازم نظامی را زیر نظر سپاه گذرانده اند، واگذار کند که علاوه بر تأمین امنیت منطقه و مقابله با اشرار، در مواقع خاص و به هنگام ورود عوامل ناامنی و تروریست به مرزها در قالب دسته های رزمی زیرنظر تیپهای مستقر سپاه در منطقه انجام وظیفه کنند.

این نیروهای بسیجی که برای مدت فعالیتشان از سوی سپاه حق الزحمه نیز دریافت خواهند کرد، در غیر مأموریت محوله از سوی سپاه زیر نظر رئیس طایفه برای تأمین امنیت منطقه خود فعالیت دارند.

بخشی دیگر از اقدامات شهید شوشتری در منطقه برگزاری همایشها و نشستهای بزرگ با حضور سران طوایف و قبایل بود که در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان به اجرا در آمد و این شهید بزرگوار جان خود را برای برقراری امنیت پایدار در منطقه و اعتلای اسلام و وحدت شیعه و سنی در همین همایشها نثار کرد.

به هر حال این اقدام سپاه گام مهمی در جهت مشارکت مردم در ایجاد امنیت پایدار و ارتقای امنیت منطقه است که تأثیر خود را در همین مدت نشان داد و به شهادت رساندن سردار شوشتری (مسیح بلوچستان) که به عنوان مجری این طرح بزرگ تمام مناصب و موقعیتها در مرکز را کنار گذاشته و برای خدمت رسانی و رفع محرومیت در منطقه حضور یافته بود، نشان از تأثیر آن دارد که گروههای معاند و تروریست برای توقف و جلوگیری از اجرای آن وی را در حرکتی ناجوانمردانه و تروریستی به شهادت رساندند.

بنابراین انتظار می رود همانگونه که فرماندهان ارشد سپاه نیز اعلام کرده اند سردار سرتیپ منصوری فرمانده جدید قرارگاه قدس جنوب شرق کشور و سردار عظیمی جاهد فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان نیز بتوانند راه سرداران شهید شوشتری و محمدزاده را با قوت هرچه تمام تر ادامه دهند.

تسلیح بسیجیان طوایف در سیستان و بلوچستان چیز جدیدی نیست

در این زمینه فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان معتقد است که طرح تسلیح بسیجیان طوایف چیز جدیدی نیست و از گذشته هم در کشور وجود داشته است.

سردارعلیرضا عظیمی جاهد در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان درباره طرح تسلیح بسیجیان طوایف و قبایل استان اظهار داشت: با اجرای این طرح می خواهیم در مناطقی که رده مقاومت وجود ندارد، رده های مقاومت جدید را که در ساختار سپاه هم تعریف شده، گسترش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: این طرح و روش به شدت مورد استقبال بسیار گسترده سران قبایل و طوایف قرار گرفته است و آنها با معرفی بسیجیان طایفه شان در لیستهای 100، 50 و 20 نفری بر اساس ضوابط سپاه در قالب حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج مسلح شدند و بر اساس ضوابط بسیج امنیت حوزه سرزمینی طایفه خودشان را برقرار می کنند.

همه افرادی که مسلح می شوند دارای کارت بسیجی هستند و بر اساس کارتشان سلاح می گیرند و باید جوابگوی ضابطین قوه قضائیه باشند فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان افزود: در رده های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ما رده های بسیجی، حوزه و پایگاه مقاومت را داریم و اگر امروز بحث تسلیح طوایف و قبایل سیستان و بلوچستان مطرح می شود یعنی همان حوزه ها و پایگاههای مقاومت ما که طبق قانون و مصوبه شورای تأمین استان و شهرستان هم در جهت گردهمایی بسیجیان و تأمین امنیت اقدام می کنند و این موضوع کاملاً قانونی است.

وی تأکید کرد: امروز هم ما در استان سیستان و بلوچستان به این اعتقاد هستیم که اگر در طایفه ای پایگاه نداریم، پایگاه مقاومت راه اندازی کنیم و اگر در جایی حوزه مقاومت نداریم، حوزه مقاومت ایجاد کنیم تا بتوانیم در جذب و ساماندهی بسیجیان استفاده کنیم .

سردار جاهد تصریح کرد: این طرح چیز جدیدی نیست، از گذشته هم بوده و می خواهیم در مناطقی که این امر عمل نشده رده های مقاومت را که در ساختار سپاه هم تعریف شده گسترش بدهیم .

وی گفت: همه این افراد که مسلح می شوند دارای کارت بسیجی هستند و بر اساس کارشان کارت حمل سلاح می گیرند و جوابگوی ضابطین قوه قضاییه هستند .

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: با این افراد براساس قانون مندی قوه قضاییه برخورد می شود ولی ما از این تسلیح خلافی ندیدیم، فقط حسن و بهترین دیدیم و هر کسی هم واقعاً خلافی دیده به ما ارائه بدهد تا با آن خورد کنیم.

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