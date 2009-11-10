این کارگردان و هنرمند با سابقه تئاتر درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به خبرنگار مهر گفت: باید نگاه کنیم وظیفه دولت در برابر نهادهای سرنوشت‌ساز مدنی چیست. اگر دولت این نهادها را به لحاظ مالی و مادی حمایت نکند جامعه دچار آسیبهای جدی از نظر فرهنگی، هنر و باورهای مذهبی خواهد شد. حتی در کشورهایی که سرمایه‌داری محض تلقی می‌شوند نهادها به گونه‌ای که در کشورهای سوسیالیستی مرسوم است حمایت می‌شوند.

غریب‌پور درباره تأثیر حذف یارانه‌های دولتی بر مخاطبان هنری بخصوص مخاطب تئاتر افزود: من از کلمه سوبسید استفاده می‌کنم زیرا فرهنگستان هنر با معادل سازی برخی کلمات حتی برخی از بزرگان و مسئولان را هم به اشتباه می‌اندازد. به طور حتم اگر کمکهای دولت به تماشاگر برای بالا رفتن توان مالی برای دیدن تئاتر و حضور در گالریهای تجسمی نباشد شاهد حضور غیرقابل کتمانی در حوزه تئاتر و هنر خواهیم بود.

وی تأکید کرد: تئاتر در بالا بردن قدرت زندگی مدنی شهروندان مؤثر است و آنها را مجهز به دریافت این قدرت می‌کند و تنش جامعه را کم کرده و جامعه را به سمت حل معضلات به صورت آرام می‌برد. باید تئاتر را از این زمینه‌ها دید ولی خیلی از آقایان تئاتر را تنها وسیله‌ای برای تفریح می‌بینند. البته این نگاه نیز مهم است زیرا بدون تفریح مردم دچار افسردگی و خستگی می‌شوند.

وی ادامه داد: دولتها موظفند با برنامه‌ریزی درست مانع از گرفتاری و معضل برای مخاطبان تئاتر، موسیقی و کتاب و هنرهای دیگر شوند. تولید کننده و عرضه کننده در نظام درست اجتماعی از حمایتهایی برخوردارند تا جامعه دچار معضل بی‌فرهنگی نشود. اگر قیمت بلیت سینما و تئاتر افزایش پیدا کند ولی قدرت خرید میسر نباشد مخاطبانی که به دنبال تفریح هستند به ناچار به خرید لوحهای فشرده غیرمجاز خیابانها روی می‌آورند.

غریب‌پور خاطرنشان کرد: به نوبه خود زنگ خطر حذف سوبسید از کالاهای فرهنگی چه در تولید و چه در مصرف را اعلام می‌کنم و هشدار می‌دهم اگر حذف سوبسیدها به حوزه فرهنگ هم وارد شود شاهد بروز فاجعه در سالهای آینده خواهیم بود.

وی درباره تأثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر زندگی هنرمندان تئاتر گفت: این موج به گونه‌ای است که هیچکس نمی‌تواند مدعی باشد که آسیبی نخواهم دید یا به کسی آسیبی نخواهد رسید. ما در تحول اقتصادی و قیمتها مشکلاتی داریم که باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم. بنابراین به طور حتم وقتی تحولات عمیق اقتصادی در جامعه صورت می‌گیرد کسی مصون نیست ولی باید برای جلوگیری از معضلات برنامه ریزی دقیق کرد.

این کارگردان و هنرمند تئاتر بروز مشکلات مالی و مادی برای قشر هنرمند تئاتر را عاملی برای جذب این قشر از هنرمندان به مجموعه‌های نازل تلویزیونی دانست و گفت: بهترین هنرمندان ما به خاطر شرایط اقتصادی نامناسب توسط مجموعه‌های نازل تلویزیونی بلعیده می‌شوند.

غریب‌پور ادامه داد: تا به حال از مجلس و دولت چیزی به عنوان راه‌حل برای معضلات و مشکلاتی که در بحث هدفمند کردن سوبسیدها بوجود می‌آید نشنیده‌ام. امیدوارم در صورت تصویب این لایحه بدانیم در مورد فرهنگ چه پیش بینی‌هایی شده و چه تعریفی از فرهنگ در این راستا شده است. زیرا راهکارها و تعاریف نشان‌دهنده اهمیت فرهنگ برای مسئولان خواهد بود در غیر اینصورت نشان از اهمیت ندادن آنها به فرهنگ دارد.