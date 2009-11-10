تعاونی حمل و نقل ایثارگران در استان یزد ایجاد می شود

مدیرکل اداره تعاون استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با راه اندازی این تعاونی، حمل و نقل درون شهری و بین شهری یزد به تعاونی های ایثارگران واگذار می شود.
امرالله فلاح زاده افزود: روز گذشته تفاهمنامه ای میان اداره کل تعاون استان یزد، بنیاد شهید و امور ایثارگران و استانداری یزد امضا شد که بر اساس آن از این پس خدمات حمل و نقل درون شهری به تعاونی های ایثارگران واگذار می شود.
وی یادآور شد: اداره تعاون، بنیاد شهید و امور ایثارگران و استانداری یزد توافق کردند ضمن تشکیل یک شرکت تعاونی با عضویت ایثارگران، خدمات حمل و نقل شهری به این شرکت واگذار شود.
فلاح زاده افزود: در همین راستا تشکیل تعاونی و ارائه تسهیلات ریالی مورد نیاز از طریق بانک توسعه تعاون، توسط اداره کل تعاون استان یزد انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهمنامه، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد نیز متعهد شده تا آموزش های لازم را به افراد تحت پوشش خود که توانایی تشکیل چنین تعاونی هایی را دارند، ارائه دهد و پس از توجیه کامل و سازماندهی آنها، افراد را برای تشکیل تعاونی به اداره تعاون استان یزد معرفی کند.
فلاح زاده عنوان کرد: همچنین حوزه معاونت عمرانی استانداری نیز بر اساس این تفاهمنامه، اولویت نخست خود را در زمینه حمل و نقل به تعاونی های تشکیل شده توسط ایثارگران اختصاص می دهد.
وی بیان داشت: بیشترین حوزه مانور این تعاونی ها مربوط به حمل و نقل درون شهری است و مرکز استان یزد و شهرهایی که بتوانند این حمل و نقل را تحت پوشش قرار دهند، امور حمل و نقل به وسیله ون، تاکسیهای درون شهری، مینیبوس های درون شهری و بین شهری شهرهای مختلف استان یزد به آنها واگذار می شود.
مدیرکل اداره تعاون استان یزد اظهار امیدواری کرد: این تعاونی تا پایان سال برای 30 درصد از ایثارگران تشکیل شود.
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