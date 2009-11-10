"سرود کریسمس" در نخستین هفته نمایش 31 میلیون دلار فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این رقم به مراتب پائین‌تر از حد انتظار تهیه‌کنندگان فیلم بود. اما فرصت هفت هفته‌ای اکران فیلم تا پایان فصل تعطیلات سال نو می‌تواند فروش این فیلم سه‌بعدی را به رقمی بالا برساند.

"گرانبها" ساخته لی دنیلز که در 18 سالن به نمایش درآمده، با فروشی 1.8 میلیون دلاری و متوسط صد هزار دلار فروش بلیت در هر سالن به رکوردی خیره‌کننده دست یافت. فیلم محصول تازه لاینزگیت و از امیدهای دریافت جوایز اسکار سال آینده است.

مستند "همین است که هست" در دومین هفته اکران با 40 درصد افت فروش مجموع فروش خود را به 58 میلیون دلار رساند و در جای دوم ایستاد و "مردانی که به بزها خیره می‌شوند" با 13.3 میلیون دلار فروش مکان سوم جدول فروش را از آن خود کرد.

تریلر "نوع چهارم" در نخستین آخر هفته اکران 12.5 میلیون دلار فروخت و در رده چهارم قرار گرفت. دیگر فیلم تازه‌وارد جدول "جعبه" بود که با فروش 7.9 میلیون دلاری در جایگاه پنجم ایستاد.

مجموع فروش 10 فیلم صدر جدول این هفته 106.7 میلیون دلار بود که نسبت به هفته گذشته جهشی 38 درصدی داشت. اما نسبت به هفته مشابه در سال گذشته با افتی 14 درصدی همراه بود.