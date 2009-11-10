منتخبین هفتمین دوره جشنواره تدریس برتر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این جشنواره سه روزه 31 نفر از دبیران منتخب زیست‌ شناسی از استانهای مختلف کشور با شرکت در کارگاه ‌هایی که با حضور دانش ‌آموزان برگزار شد، روشهای فعال تدریس خود را مبتنی بر ICT به نمایش گذاشتند.

در این جشنواره همچنین روسای گروه آموزش متوسطه، نظری و پیش ‌دانشگاهی با برنامه ‌ها و سیاست‌های دفتر آموزش متوسطه در جهت ارتقا روشهای تدریس و بهره‌ گیری از روشهای فعال تدریس آشنا شدند.

مدیرکل دفتر وزارت آموزش و پرورش در حاشیه مراسم اختتامیه این جشنواره اظهار داشت: جشنواره روشهای فعال تدریس مبتنی بر ICT در سه درس دین و زندگی، مطالعات اجتماعی و زیست‌ شناسی و آزمایشگاه به میزبانی استانهای خراسان رضوی، گلستان و یزد برگزار شد.

حمیدرضا مشهدی‌ عباس اظهار داشت: این جشنواره به منظور توانمندسازی دبیران در برنامه ‌ریزی با استفاده از روشهای IT در سطح کشوری برگزار شد و طی سه روز گذشته نیز در استان یزد 31 نفر از دبیران فعال رشته زیست‌ شناسی و آزمایشگاه،‌ روشهای خود را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در این مراسم نیز پنج نفر از برترینهای این جشنواره در رشته زیست ‌شناسی و آزمایشگاه معرفی و از آنها تقدیر شد.

مشهدی‌ عباس عنوان کرد: تلاش می ‌شود نتیجه این جشنواره‌ ها و الگوهای برتر تدریس به منظور جلوگیری از بایگانی و مسکوت ماندن آنها به تمامی مدارس ارسال شود.

وی بیان داشت: برنامه ‌ریزی ما در سطح وزارتخانه نیز بر همین مبناست و برنامه ‌ها و روشهای جدید تدریس برای تمامی استانها منتشر می‌شود و در دسترس آنها قرار می ‌گیرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان یزد نیز در حاشیه این مراسم اظهار داشت: ارزیابی نهایی همه تدریسها صورت گرفته و در این مراسم، نفرات برتر در سطح کشور معرفی می ‌شوند.

محمدرضا باغستانی افزود: آنچه مهم و حائز اهمیت است، استفاده از روشهای برتر تدریس منتخب در مدارس سراسر کشور است و امیدواریم حداقل در استان یزد بتوانیم از این روش ‌های منتخب در درس زیست‌ شناسی استفاده کرده و تحولی عظیم در حوزه یادگیری و یاددهی ایجاد کنیم.