هدفمندکردن یارانه ها نباید اقتصاد کشور را به مخاطره بیندازد

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: تحقق کلیات و اهداف هدفمند کردن یارانه ‌ها نیازمند بررسی مستمر نمایندگان مجلس از جزئیات این لایحه است.

وی افزود: مهمترین بخشی که شاید تحت تاثیر این لایحه قرار گیرد، بخش کشاورزی است زیرا این بخش به علت تحت تاثیر قرار گرفتن عوامل جوی هر لحظه ممکن است دچار انواع خسارات مختلف شود.

فرهمند بیان داشت: کشاورزی ایران به علت واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک دنیا و تاثیرپذیری از عوامل طبیعی همچون خشکسالی، سیل، گرمازدگی و ... هر لحظه امکان وقوع خسارت‌ های جبران ناپذیری وجود دارد که این خسارت‌ها با استفاده از یارانه ‌ها کمتر نمایانگر شده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بیان داشت: اگر بخش کشاورزی با خسارت‌های احتمالی بخواهد از برق، کود شیمیایی، گاز و نفت گاز بدون یارانه نیز استفاده کند، خسارات جبران ناپذیر وارد شده بر کشاورزان و بخش کشاورزی مشهودتر خواهد شد بنابراین با حذف یارانه‌ ها، کشاورزی به ویژه در مناطق محروم و مناطق کویری به علت بالا بودن هزینه ‌ها نمی تواند مقرون به صرفه باشد.

وی تاکید کرد: در مناطق کویری مانند استان یزد که پیدا کردن آب در سفره ‌های فقیر و بدون آب هزینه‌ های بسیاری را به دنبال دارد و در بسیاری موارد دستیابی به آن در عمق 300 متری میسر می ‌شود از طرفی به دلیل شرایط کویری و عدم برخورداری مناسب از نعمت بارندگی بارندگی و تبخیر بالا همچنین وزش طوفان ‌های خسارت ‌زا، خسارت ‌های بسیاری برای بخش کشاورزی به بار می ‌آورد.

فرهمند خاطرنشان کرد: با این اوصاف افزایش هزینه‌ های سوخت و حمل و نقل این طرح بدون نظر کارشناسی برای این بخش به صرفه نخواهد بود.

وی عنوان کرد: آنچه که در پی تصویب طرح هدفمند کردن یارانه ‌ها باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت از محل حذف یارانه‌ ها در بخش کشاورزی جهت گازدار کردن گلخانه ‌ها و تاسیسات کشاورزی اقدام کند همچنین از محل صرفه‌ جویی در مصرف سوخت در بخش کشاورزی در جهت افزایش قیمت محصول تضمینی محصولات استراتژیک منظور کند.

وی افزود: دولت باید از محل صرفه ‌جویی یارانه ‌ها در اصلاح روش ‌های آبیاری استفاده کند و از محل صرفه‌ جویی یارانه‌ها در بخش کشاورزی اصلاح روش‌ های کاشت، داشت و برداشت محصولات استفاده کند.

فرهمند اظهار داشت: با استفاده از صرفه ‌جویی یارانه‌ ها در بخش کشاورزی، باید برای اصلاح بازار محصولات و حذف واسطه ‌ها و دلا‌لها اقدام شود.

نماینده مردم مهریز افزود: حذف یارانه‌ها باید طی برنامه پنج ساله و در طول پنج سال انجام گیرد تا به طور ناگهانی فشار به بخش کشاورزی وارد نشود.