آغاز اکران "محاکمه در خیابان"/ فروش ناامید کننده "آقای هفت رنگ"

به گزارش خبرنگار مهر، از فردا اکران فیلم‌های سینمایی "محاکمه در خیابان" به کارگردانی مسعود کیمیایی و "نیش زنبور" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند شروع می‌شود، نیکی کریمی، محمدرضا فروتن، پولاد کیمیایی، حامد بهداد نقش‌های اصلی فیلم "محاکمه در خیابان" را بازی می‌کنند، داستان فیلم تازه کیمیایی درباره جوانی است که در روز ازدواجش با حقایقی درباره همسرش آشنا می‌شود.

"نیش زنبور" دومین فیلم حمیدرضا صلاحمند پس از "زمانه" است، به نظر می‌رسد صلاحمند هم تحت تاثیر فضای روز سینمای ایران به ساخت کمدی روی آورده است، رضا عطاران، رضا کیانیان و مریلا زارعی نقش‌های اصلی این کمدی را بازی می‌کنند که قرار است در رقابت با دیگر فیلم‌های روی پرده مخاطب بیشتری جذب کند.

از میان فیلم‌هایی که اکرانشان از عید فطر شروع شده، "دو خواهر" به کارگردانی محمد بانکی دلیل فروش قابل قبول به اکرانش ادامه می‌دهد، این فیلم که در آستانه رسیدن به فروش یک میلیاردی در سینماهای تهران است، پس از 54 روز نمایش در 22 سالن به فروش 843 میلیون تومانی رسیده است.

داود فتحعلی بیگی و پرویز پرستویی در نمایی از "کتاب قانون"

"دو خواهر" داستان جوانی است که تصمیم می‌گیرد با دختری ازدواج کند اما به خواهر او علاقمند می‌شود، محمدرضا گلزار، نیکی کریمی، بهنوش بختیاری، حامد کمیلی و الناز شاکردوست بازیگران یان فیلم هستند.

فیلم سینمایی "آقای هفت رنگ" به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی که امید می‌رفت یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های روی پرده باشد، در جذب مخاطب موفق نبوده است. این در حالی است که کارگردان جوان این فیلم پیشتر فیلم‌های "کلاغ پر" و "زن‌ها فرشته‌ان" را کارگردانی کرده است.

نیکی کریمی، رضا عطاران، حسن پورشیرازی، محسن قاضی مرادی و مریم ایمر جلالی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که داستان دزدی است که وارد یک محله می‌شود و ماجراهایی را برای ساکنان آن به وجود می‌آورد."آقای هفت رنگ" پس از 19 روز نمایش در 23 سالن 171 میلیون تومان فروش داشته است.

دیروز نامه سرگشاده یک تشکل دانشجویی به معاون سینمایی منتشر شد در این نامه به اکران فیلم سینمایی "کتاب قانون" به کارگردانی مازیار میری اعتراض شد، این فیلم‌ که در جذب مخاطب موفق بوده پس از 32 روز نمایش در 20 سالن 447 میلیون تومان فروخته است.

داستان این فیلم درباره مردی میانسال است که در لبنان با زنی مسیحی آشنا و با او زادواج می‌کند اما اقامت آنها در یاران مشکلاتی را برایشان به وجود می‌آورد، پرویز پرستویی، دارین حمسه، نگار جواهریان، مهرداد ضیایی و روشنک عجمیان بازیگران این فیلم هستند که پس از دو سال روی پرده رفته و نمایش عمومی‌اش همچنان با حاشیه‌هایی همراه است.

پرونده اکران فیلم‌های سینمایی "بی‌پولی" با 740 میلیون تومان، "زندگی شیرین" 671 میلیون تومان و "خانه روشن" با شش میلیون تومان بسته می‌شود. رقابت اصلی اکران از فردا با نمایش "محاکمه در خیابان" و "نیش زنبور" شروع می‌شود.