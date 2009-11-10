حوادث ناشی از کار در استان یزد 25 درصد کاهش یافته است

سیدحسن صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد با هدف نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی، بهداشت کار و نیز قانون کار، صیانت از نیروی انسانی و نیز منابع مادی استان اقدام به اعزام بازرسان کار به کارگاه‌ها، کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با اعزام بازرسان به واحدهای یاد شده، طی یک سال گذشته دو هزار و 751 فقره بازرسی ادواری و 6 هزار و 524 فقره بازرسی موردی انجام شده است.

صفوی افزود: اصلی‌ ترین علت بروز حوادث ناشی از کار، به ‌کارگیری افراد غیر متخصص و آموزش ندیده، عدم نظارت کافی بر نیروی کار و سهل‌انگاری و بی ‌احتیاطی کارگران است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته بیشترین تعداد حادثه منجر به فوت در بخش ساختمان رخ داده است که به رغم کاهش 25 درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته به طور متوسط در هر روز یک حادثه و هر 10 روز یک حادثه منجر به فوت در بخش ساختمان در استان یزد به وقوع پیوسته است.

صفوی با بیان اینکه بیشترین تعداد حادثه‌ دیدگان سابقه کار کمتر از یک سال داشته و از تحصیلاتی در سطح راهنمایی و سیکل برخوردار بوده ‌اند، رعایت اصول فنی و بهداشت کار، توجه خاص به آموزش ‌های عمومی و تخصصی قبل از شروع به کار و آموزش نحوه صحیح استفاده از ابزار و ماشین ‌آلات به کارگران، اجرای دستورالعمل‌ های مربوط به کارگاه و به کارگماری نیروهای متخصص و کارآمد را در کاهش حوادث ناشی از کار موثر دانست.

این مسئول از کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌ها خواست: با رعایت اصول فنی و بهداشت کار و تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، امنیت جانی کارگران را تامین کنند.

وی افزود: کارفرمایان موظفند وسایل ایمنی و امکانات حفاظتی لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهند و کارگران نیز ملزم به استفاده درست و نگهداری از وسایل حفاظتی و اجرای دستورالعمل ‌های مربوط به کارگاه هستند.