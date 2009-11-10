مولفه واقعی قدرت ایران اندیشه دینی و دفاع ملت از ارزشها است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی دوشنبه شب در جمع طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه ماهیت انقلاب اسلامی ایران را مبتنی بر قدرت نرمی دانست که سئوالات جدی در مناسبات و معادلات بین المللی ایجاد کرده است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تشریح ابعاد قدرت نرم انقلاب اسلامی، پارادایم نظام جمهوری اسلامی را منحصر به فرد خواند و افزود: تقابل ما با آمریکا تقابلی پارادایمی است.

جلیلی این پارادایم را دارای ظرفیت های گسترده در عرصه های مختلف خواند و گفت: انقلاب اسلامی با به چالش کشیدن برخی ادعاهای قدرت های جهانی رفتارهای آنها را زیر سئوال برده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با برشمردن توطئه های سخت و نرم دشمنان انقلاب اسلامی در 30 سال گذشته تلاش آنها برای منفعل کردن نظام اسلامی را خاطر نشان کرد و گفت: دشمنان ما در صدد بودند جمهوری اسلامی را در مواضع سیاسی خود به انفعال بکشانند و آن را به مسیری پایان ناپذیر در بهانه جویی مبدل کنند.

سعید جلیلی با اشاره به حرکت مدبرانه نظام در تغییر زمین بازی بین المللی و به چالش کشیدن سیاست های ظالمانه و رفتارهای غلط برخی قدرت ها، افزود: با اتخاذ رویکرد فعال ، راهبرد جدید تهدید زدایی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده ایم.



نماینده مقام معظم رهبری با اشاره به ادعاهای غرب از جمله در موضوع آزادی بیان ، سیاست کنشی و فعال جمهوری اسلامی را موجب زیر سوال رفتن این ادعاها خواند و اظهار داشت : این سیاست طرف مقابل را به موضع پاسخ گویی کشانده است.



سعید جلیلی راهبرد ایران در موضوع هسته ای را نمونه ای از رویکرد کنشی و فعال کشورمان دانست و تاکید کرد : با تدابیر اتخاذ شده اکنون راه بر بهانه جویی های برخی قدرت ها در این موضوع بسته شده و کشورمان با اقتدار به مسیر پیشرفت خود در استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز ادامه می دهد.



دبیرشورای عالی امنیت ملی با تشریح روند دو دور گفت وگوهای ایران با شش کشور ، این گفت وگوها را مصداق تدبیر جمهوری اسلامی ایران در تثبیت حقوق مسلم و پیشبرد اهداف خود توصیف کرد .



نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: آنان که روزی می گفتند شما باید تاسیسات هسته ای خود را تعطیل و سپس تخریب کنید اکنون خود خواستار تعامل با جمهوری اسلامی در موضوع هسته ای هستند.



دبیرشورای عالی امنیت ملی افزود : قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران مانند اصل انقلاب اسلامی اکنون واقعیتی است که برغم خواست قدرت های زورگو تثبیت شده و غیرقابل انکار است.



نماینده مقام معظم رهبری انتخابات اخیر ریاست جمهوری را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و کشور خواند و گفت : با اقتدار حاصل از اسلامیت و جمهوریت قوی اکنون ظرفیت های بزرگی برای پیشرفت کشور فراهم آمده است.