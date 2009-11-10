صنایع پایین دستی در طرح توسعه جدید منطقه ماهشهر افزایش می یایند

به گزارش مهر در اهواز، علی یزدانی تصریح کرد: در زمینه توسعه شرکتهای پتروشیمی با راه اندازی پتروشیمی اروند، لاله، کارون و همچنین فجر (UT) می توان گفت تمام شرکتهای پتروشیمی در این منطقه مراحل پایانی خود را طی می کنند، اما افزایش سرمایه گذاری و توسعه بیشتر صنایع پایین دستی باید مورد توجه و اهتمام تمام دستگاه ها قرار گیرد.

وی یادآور شد: در توسعه صنایع پایین دستی چند مشکل عمده وجود دارد که امیدواریم راهکارهای اجرایی برای رفع آنها به کار گرفته شود؛ انتقال فناوری های روزآمد دنیا از خارج، تامین منابع ارزی و تسهیلات داخلی از مهم ترین چالش های توسعه بخش پایین دستی است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر ادامه داد: خوشبختانه تمام کارهای زیربنایی شامل تاسیسات آبرسانی، برق و آماده سازی زمین برای استقرار صنایع و ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی آماده شده است.

یزدانی اظهار داشت: اساس کار خود را به ایجاد زیرساخت های مناسب، تشویق سرمایه گذاری و تولید بیشترمحصولات پتروشیمی گذاشته ایم و در این زمینه نیز در 10 سالی که از زمان آغاز فعالیت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر می گذرد، کارهای بزرگی انجام شده است.

وی با اشاره به ظرفیت سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر گفت: تمام زیرساختهای لازم شامل جاده، آب، برق و حتی امنیت فراهم شده است و به میزان تقاضای بخش خصوصی برای ایجاد صنایع پایین دستی، فضای مناسب نیز وجود دارد.