35 درصد ساکنان تهران دارای علایم بیماری آسم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی معین به مناسبت برپایی سومین همایش چهار سالانه تخصصی آسم و هفتمین سمینار دو سالانه آسم و آلرژی ایران (26 تا 28 آبان) در تهران، با اعلام این خبر افزود: سرفه، خس خس تنفسی،‌ احساس تنگی نفس، احساس فشار و فشردگی سینه و ترکیبی از این علایم از نشانه های بیماری آسم بوده که آمار فوق هشداری جدی برای مسئولان در زمینه شیوع و گستردگی این بیماری به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه حدود 10 درصد جمعیت کشور نیز علایم این بیماری را از خود بروز می دهند، گفت: این درحالیست که آلودگی محیطی، به ویژه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مانند تهران،‌ دود سیگار، آلاینده های محیطی از قبیل دود و منواکسید کربن ناشی بخاریها، نزدیکی منازل و مدارس به بزرگراهها و... همگی سبب شیوع بیماری آسم در کلانشهرها به ویژه در شهر تهران شده و ضرورت تدوین و به اجرا گذاشته شدن استانداردهای لازم برای کاهش این آلاینده ها احساس می شود.

معین یادآور شد‌: با توجه به اینکه قربانیان اصلی آلودگی هوای شهرهای بزرگ را عمدتا کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند و از سوی دیگر با توجه به باری که این بیماری ازنظر اقتصادی بر جامعه تحمیل می کند،‌ ضروری است، نهادهای قانونگذاری، اجرایی و غیردولتی در زمینه کاهش آثار منفی این بیماری اقدامات جدی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی گفت: مشکلات بیماران دچار آسم با شروع فصل سرما و پدیده وارونگی دما و افزایش غلظت آلاینده ها،‌بیشتر می شود و اتخاذ سیاست هایی با هدف کاهش آلایندگی هوا با همکاری نهادها و ارگان های مختلف ضرورت دارد.

رئیس سومین همایش تخصصی آسم ادامه داد: آسم شایعترین بیماری مزمن کودکان در سطح جهان و اصلی ترین علت مراجعه کودکان به اورژانس ها وبستری آنان شناخته شده که این امر بیانگر اهمیت این بیماری در سطح جهانی است و برپایی سومین همایش تخصصی (چهار سالانه) آسم و "روز جهانی آلرژی" که با هدف ارایه مسایل و تازه های تشخیص و پیشگیری و درمان بیماری آسم است، اقدامی در همین جهت به شمار می رود.

وی ادامه داد: انجمن آسم و آلرژی ایران با مشارکت مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی و کرسی یونسکو در آموزش سلامت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و حمایت آکادمی آلرژی، آسم و ایمونولوژی آمریکا (AAAAI) و نیز انجمن اروپایی بیماریهای ریه (ERS) و همچنین اتحادیه ایمونولوژی و آلرژی آسیا و اقیانوسیه برگزار کننده این همایش پراهمیت از نظر علوم پایه و بالینی است.