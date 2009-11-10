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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۳

35 درصد ساکنان تهران دارای علایم بیماری آسم هستند

35 درصد ساکنان تهران دارای علایم بیماری آسم هستند

رئیس سومین همایش تخصصی آسم با هشدار نسبت به اینکه بروز علایم آسم در تهران سه برابر بیش از ارقام مورد انتظار است، گفت: براساس یافته های یک پژوهش میدانی علایم آسم در 4/35 درصد افراد مورد مطالعه در تهران بزرگ مشاهده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی معین به مناسبت برپایی سومین همایش چهار سالانه تخصصی آسم و هفتمین سمینار دو سالانه آسم و آلرژی ایران (26 تا 28 آبان) در تهران، با اعلام این خبر افزود: سرفه، خس خس تنفسی،‌ احساس تنگی نفس، احساس فشار و فشردگی سینه و ترکیبی از این علایم از نشانه های بیماری آسم بوده که آمار فوق هشداری جدی برای مسئولان در زمینه شیوع و گستردگی این بیماری به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه حدود 10 درصد جمعیت کشور نیز علایم این بیماری را از خود بروز می دهند، گفت: این درحالیست که آلودگی محیطی، به ویژه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مانند تهران،‌ دود سیگار، آلاینده های محیطی از قبیل دود و منواکسید کربن ناشی بخاریها، نزدیکی منازل و مدارس به بزرگراهها و... همگی سبب شیوع بیماری آسم در کلانشهرها به ویژه در شهر تهران شده و ضرورت تدوین و به اجرا گذاشته شدن استانداردهای لازم برای کاهش این آلاینده ها احساس می شود.

معین یادآور شد‌: با توجه به اینکه قربانیان اصلی آلودگی هوای شهرهای بزرگ را عمدتا کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند و از سوی دیگر با توجه به باری که این بیماری ازنظر اقتصادی بر جامعه تحمیل می کند،‌ ضروری است، نهادهای قانونگذاری، اجرایی و غیردولتی در زمینه کاهش آثار منفی این بیماری اقدامات جدی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی گفت: مشکلات بیماران دچار آسم با شروع فصل سرما و پدیده وارونگی دما و افزایش غلظت آلاینده ها،‌بیشتر می شود و اتخاذ سیاست هایی با هدف کاهش آلایندگی هوا با همکاری نهادها و ارگان های مختلف ضرورت دارد.

رئیس سومین همایش تخصصی آسم ادامه داد: آسم شایعترین بیماری مزمن کودکان در سطح جهان و اصلی ترین علت مراجعه کودکان به اورژانس ها وبستری آنان شناخته شده که این امر بیانگر اهمیت این بیماری در سطح جهانی است و برپایی سومین همایش تخصصی (چهار سالانه) آسم و "روز جهانی آلرژی" که با هدف ارایه مسایل و تازه های تشخیص و پیشگیری و درمان بیماری آسم است، اقدامی در همین جهت به شمار می رود.

وی ادامه داد: انجمن آسم و آلرژی ایران با مشارکت مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی و کرسی یونسکو در آموزش سلامت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و حمایت آکادمی آلرژی، آسم و ایمونولوژی آمریکا (AAAAI) و نیز انجمن اروپایی بیماریهای ریه (ERS) و همچنین اتحادیه ایمونولوژی و آلرژی آسیا و اقیانوسیه برگزار کننده این همایش پراهمیت از نظر علوم پایه و بالینی است.

کد مطلب 980334

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