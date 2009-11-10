زمان و نحوه پرتاب ماهواره مصباح نهایی شد/ جزئیات ماموریت مصباح در فضا

سردار سید مهدی فرحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ماهواره مصباح با طول عمر سه سال با ماموریت ذخیره و ارسال دیتا طراحی و ساخته شده و قرار است در مدار ارتفاع پایین (LEO) قرار بگیرد.

وی ادامه داد: این ماهواره قرار است از سوی سازمان هوا فضا از طریق کشور ایتالیا پرتاب شود. مسئولیت این کار را ما پذیرفتیم و و امیدواریم در سال 90 پرتاب این ماهواره اجرایی شود.

فرحی خاطرنشان کرد: این ماهواره دارای 5/63‬ کیلوگرم وزن و ناحیه سرویس دهی آن ایران است و دارای قابلیت رویت و سرویس دهی در اروپا و آمریکا نیز است.

طراحی و ساخت ماهواره مصباح در سال 56 آغاز شد و پس از توقف 19 ساله در سال 75 در برنامه فضایی کشور قرار گرفت. کار مطالعاتی مصباح توسط سازمان‏‎ ‎پژوهشهای علمی و صنعتی ایران دنبال شد و در نهایت در سال 77 وزارت ارتباطات با یک شرکت ایتالیایی قرارداد ساخت مدل فضایی آن را به امضا رساند.

در 12 مرداد 1384 طی مراسمی اعلام شد تا پایان تابستان همان سال به فضا فرستاده خواهد شد اما ماهواره مصباح نیز همانند ماهواره زهره که قرار بود با "کاسموس" پرتاب شود هنوز به فضا ارسال نشده است که در این اقدام قرار است تا سال 1390 به فضا پرتاب شود.