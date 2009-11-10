جمع آوری اطلاعات فردی و تجاری 75 هزار نفر از اصناف در خوزستان

امیر حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: اطلاعات هیئت مدیره اتحادیهها و مجامع امور صنفی استان جمعآوری خواهد شد و برای این افراد با هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارایی و اداره کل مالیاتی استان حسابهای جام در بانک ملت افتتاح میشود.
وی افزود: از سال آینده کلیه اصناف و کسبه از این طریق مالیات خود را پرداخت خواهند کرد.
نظری همچنین عنوان کرد: محدودیت صدور پروانه کسب برای صنف معاملات املاک در شهرستان اهواز برداشته و با توجه به رکود در خرید و فروش املاک و مستغلات و نیز شرایط جدید فضای رقابتی در کشور با پذیرش عضو جدید در این صنف موافقت شد.
وی بیان کرد: همچنین در این جلسه اخیر اصناف با تغییر نام اتحادیه صنف تعمیرکاران تلفن ماشینهای اداری به اتحادیه صنف خدمات فنآوری ارتباطات موافقت شد. همچنین با تعیین حدود صنفی 100 متر در محدوده مرکزی شهرستان اهواز برای اتحادیه صنف آجیل و خشکبار موافقت شد.
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