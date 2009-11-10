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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۸:۴۸

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به مهر خبر داد: بررسی تعیین سقف زمانی برای ریاست دانشگاه آزاد/ ادامه اصلاح اساسنامه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به مهر خبر داد: بررسی تعیین سقف زمانی برای ریاست دانشگاه آزاد/ ادامه اصلاح اساسنامه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از بررسی تعیین مدت زمان برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در قالب اساسنامه این دانشگاه خبر داد و گفت: اساسنامه دانشگاه آزاد در دست بررسی است که یکی از مفاد آن به موضوع ریاست این دانشگاه اختصاص یافته است.

دکتر محمد رضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب افزود: موضوع اصلاح و تکمیل اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که از مدتی قبل در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است طی جلسات آتی مورد بازنگری و اصلاح کامل قرار خواهد گرفت و شکل نهائی آن به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

وی اضافه کرد: به دلیل وسعت و گستردگی دانشگاه آزاد در سطح کشور و خارج از کشور تلاش خواهد شد در قالب اصلاح و تکمیل اساسنامه، این دانشگاه و واحدهای تابعه آن به شکل هیئت امنائی اداره شوند و روسای واحدهای بزرگ و جامع آن همچون دانشگاههای مادر و بزرگ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تائید و تعیین شوند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه آیا تعیین بازه زمانی برای ریاست این دانشگاه نیز در این شورا بررسی می شود به مهر گفت: این موضوع نیز در راستای اساسنامه مورد بررسی قرار می گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خبرنگاران نیز موارد آموزشی، پژوهشی و مدیریتی را از مفاد اساسنامه دانشگاه آزاد ذکر کرد: وقف دانشگاه آزاد از مواردی است که هم در اساسنامه و هم در اصلاحیه به آن توجه می شود.

محمدرضا مخبر دزفولی با تاکید بر اینکه وقف دانشگاه آزاد در اساسنامه هم دیده شده است، افزود: وقف هم در اساسنامه جزء مواردی است که ممکن است به آن توجه شود و هم در اصلاح اساسنامه به آن پرداخته خواهد شد.

کد مطلب 980349

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