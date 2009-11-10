محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیا ارتباط میگرن و جراحتهای فیزیکی راکشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مطالعه ای که بر روی 308 سرباز صورت گرفت دکتر نیلوفر آفری و همکارانش از دانشگاه کالیفرنیا با همکاری سازمان بهداشت و درمان سربازان در سن دیه گو دریافتند سربازانی که از جراحتهای ناشی از جنگ و یا اختلال فشار عصبی پس از جراحت (PTSD) رنج می کشند در معرض خطر ابتلا به دردهای میگرنی قرار دارند.

مطالعات پیشین، ارتباطاتی میان اختلال استرس پس از جراحت یا PTSD و افزایش سردردهای شدید کشف کرده بود اما به دلیل اینکه اختلال PTSD معمولا پس از جراحتهای فیزیکی بروز می کنند هنوز از ارتباط مستقیم میان این اختلال و سردردهای میگرنی اطلاعاتی به دست نیامده بود.

این نظریه طی مطالعه دکتر آفری به تایید رسیده و ارتباط مستقیم و مستقل جراحتهای فیزیکی و PTSD با بروز میگرن بر اساس نتایج این مطالعه به اثبات رسید.

در میان سربازانی که در این مطالعه حضور داشتند، 40 درصد مبتلا به PTSD و 17.5 درصد دارای جراحتهای ناشی از جنگ بودند که از این میان 10 درصد مبتلا به میگرن و 10 درصد مبتلا به سردردهای مداوم شناسایی شدند و تنها 6 درصد از هر دو گروه به سردرد دچار بودند.

زمانی که دکترنیلوفر آفری به نوع سردردها توجه کرد دریافت که جراحتهای فیزیکی تنها با میگرن در ارتباطند در حالی که مبتلایان به PTSD در خطر ابتلا به هر دو نوع درد قرار دارند. در عین حال آفری معتقد است جراحتهای عمومی به جز جراحتهایی که در سر افراد ایجاد می شود با خطر بالای ابتلا به میگرن در ارتباط است.

بر اساس گزارش رویترز، برای تایید نهایی این یافته ها و کشف دلایلی که می تواند عامل بروز میگرن به شمار روند مطالعات بیشتری مورد نیاز است اما به گفته نیلوفر آفری نکته قابل تامل در این مطالعات نیاز به توجه به بعدهای فیزیکی، روحی و احساسی سربازان در دوره های درمانی و بازتوانی است.