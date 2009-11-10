روسیه ساخت ایستگاه فضایی را از سر می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاقک MIM-2 به معنی جستجو یا طلب کردن مینی اتاقک تحقیقاتی است که بر اساس برنامه ارائه شده روز سه شنبه از پایگاه فضایی بیکنور در قزاقستان به سمت ایستگاه فضایی حرکت خواهد کرد. این اتاقک در واقع دوقلوی اتاقک دیگری به نام Pirs است که در سال 2001 به بخش خارجی ایستگاه افزوده شده است.

طی سالهای متمادی مشکلات اقتصادی باعث شد بخشهای تجهیزات متعلق به روسها در زمین باقی مانده از میزان همکاری آنها در ساخت ایستگاه به میزان قابل توجهی کاسته شود. در واقع اتاقک MIM-2 تنها یک قطعه از سه قطعه ای است که روسیه قصد دارد طی سه سال آینده آنها را به ایستگاه فضایی بیافزاید. اتاقک دیگر با نام MIM-1 در حال گذراندن تستهای نهایی بوده و پس از آمادگی نهایی برای پرواز آماده خواهد شد.

این اتاقک در ماه آینده به پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا حمل خواهد شد و در ماه می توسط شاتل ناسا به فضا پرتاب می شود. اتاقک MIM-1 از بقایای بخش قابل سکونتی از پایگاه NEP که هرگز مجال تکمیل شدن را به دست نیاورد، ساخته شده است.

با وجود اینکه این اتاقکها به عنوان اتاقکهای تحقیقاتی شناخته می شوند اما در واقع به منظور فراهم آوردن بخشهای ویژه ای برای کناره گرفتن محموله های روسی برای تکمیل بخش روسی ایستگاه به این پایگاه فضایی بین المللی اتصال پیدا خواهند کرد.

در ابتدای سال 2012، روسیه در نظر دارد اتاقک MLM دیگری را با کمک راکت پروتون به ایستگاه ارسال کند. یکی از تجهیزاتی که این اتاقک به همراه خواهد داشت بازوی روباتیکی هشت تنی است که توسط اروپایی ها ساخته شده است برای اتصال یافتن این اتاقک ابتدا باید اتاقک Pirs از بدنه ایستگاه جدا شده و به زمین بازگردانده شود.

روسیه در عین حال تصمیم دارد با بهبود یافتن شرایط اقتصادی دو اتاقک فضایی جدید را به منظور از سر گیری پروژه پایگاه NEP و نیروگاه های انرژی تولید کند.

بر اساس گزارش بی بی سی، در انتهای سال 2010 تمامی کشورهایی که در ساخت ایستگاه مشارکت داشته اند باید بر سر افزایش طول عمر آن و تغییر زمان انهدام آن از سال 2015 تا سال 2020 یا 2025 به توافق برسند که پس از تصمیم گیری نهایی، فعالیتهای شدید برای انجام پروازهای فضایی از جانب روسیه، اروپا و امریکا آغاز خواهد شد.