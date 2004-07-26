به گزارش خبرنگار" مهر" تمرين عصر يكشنبه اين تيم با بازي بسكتبال آغازشد. دراين بخش كه مربيان نيزحضورداشتند كه آرش ميراسماعيلي يك چهره آماده نشان داد. آرش كه تمرينات سرعتي درجودو را دردستوركارقرارداده است. دراين بخش پرتاب هاي خوبي انجام داد. سيد محمود ميران كه به همراه بردارخود درسالن حضور يافته بود به همراه وي تمرينات خود را آغاز نمود.

اما با فراخواني مجيد زارعيان يكي از مربيان، تمرين حالت جدي تري به خود گرفت. دويدن با ميدانداري آرش ميراسماعيلي و انجام حركات كششي آغازگريك تمرين فشرده وبا نشاط بود. سپس محمد رضا يوسف زاده در جمع ملي پوشان حاضر شد و خطاب به نفرات المپيكي گفت: تنها 15 روز تا زمان اعزام تيم باقي مانده است دراين شرايط حساس ضمن انجام تمرينات با دقت نظر بيشتر ، مراقب آسيب ديدگي احتمالي باشيد . سپس به دستور وي سايه زدن تكنيكي دردستوركار قرار گرفت و حاضرين در اردو به مدت 5 دقيقه اين حركات را به نمايش گذاشتند. پس ازآن جودو كاران دو به دو مقابل هم قرار گرفته و تمرين " رندوري " را انجام دادند .

مسابقات تمريني با جديت خاص توسط ملي پوشان انجام گرفت. ازابتداي اين بخش آرش ميراسماعيلي كه از ناحيه كشاله ران پا دچار كشيدگي شده بود بوسيله حاج يوسف زاده به گوشه اي از سالن رفته و تمرينات سبكي را انجام داد. حركات كششي براي بازگشت به حالت اوليه پايان بخش اين تمرين 90 دقيقه اي بود. در اواسط اين تمرين رييس فدراسيون جودو در سالن شهيد كبكانيان حضور يافت . محمد درخشان تا پايان، تمرين ملي پوشان را به تماشا نشست و با تك تك آنها خوش و بش كرد . ضمن اينكه عباس فلاح با گذشت 30 دقيقه ازتمرينات به جمع حاضرين درسالن پيوست.