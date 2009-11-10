150 معدن فعال خوزستان 10 میلیارد ریال درآمد برای استان دارند

بختیار رازانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: 9 میلیون تن مواد معدنی از ابتدای امسال تاکنون از معادن خوزستان استخراج شده که 20 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.



وی تولید سالانه مواد معدنی استان را 12 میلیون تن اعلام کرد و افزود : این میزان مواد معدنی از 150 معدن فعال استان در شهرهای اندیمشک، رامهرمز، دزفول و بهبهان استخراج شده است.

معاون سازمان صنایع و معادن خوزستان اضافه کرد: بیشترین مواد معدنی تولید شده در استان شامل مواد اولیه سیمان، آهک، مصالح ساختمانی، سنگ لاشه، سنگ گچ، شن و ماسه است.



رازانی تصریح کرد: بهره برداری از این معادن سالانه 10 میلیارد ریال برای خوزستان درآمد داشته باشد.

وی گفت : مواد معدنی استخراج شده علاوه بر ارسال به استانهای دیگر به کشورهای حوزه خلیج فارس ، آسیا و اروپا نیز صادر می شود.

معاون سازمان صنایع و معادن خوزستان با اشاره به اینکه پیشنهاد تجمیع سنگ‌شکن‌داران در محل تمرکز ماده معدنی توسط این سازمان مطرح شده است، گفت: به دلیل مناسب بودن شرایط و ذخیره کافی در منطقه رامهرمز، این محل بنا بود نخستین شهرک صنعتی مصالح یا شهرک صنعتی معادن تشکیل شود.

وی اظهار داشت: مساحت این محل یک هزار و 500 هکتار و در شمال شرق رامهرمز واقع است که به صورت مزایده عمومی بین سنگ‌شکن‌دارانی که بومی و دارای پروانه بهره‌برداری هستند و در اولویت قرار دارند، واگذار می‌شوند.