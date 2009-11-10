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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۹:۴۴

وهابیون و سلفی ها به دنبال لکه دار کردن چهره اسلام هستند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: وهابیون و سلفی ها با استفاده از حمایت های دنیای استکبار به دنبال لکه دار کردن چهره نورانی دین مبین اسلام هستند.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: دنیای استکبار با بهره برداری از گروه هایی که به نام اسلام شکل گرفته اند به ویژه سلفی ها و وهابیون به دنبال لکه دار کردن چهره نورانی دین مبین اسلام هستند.

وی با اشاره به جنایات ننگین فرقه منحرف وهابیت و سلفیت گفت: این فرقه‌ها مایه ننگ انسانیت و مسلمانان بوده و عاملی برای لکه‌دار کردن چهره نورانی دین مبین اسلام به شمار می روند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: امروز مزدوران فرهنگی استکبار جهانی، در پوشش وهابی و سلفی و با حمایت مستقیم آمریکا و انگلیس جنگ مذهب علیه مذهب راه انداخته و به نام اسلام کام استکبار جهانی را شیرین می‌کنند.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی کاربردی و حساب شده در برخورد با این موضوع یادآور شد: این موضوع پدیده‌ای فرهنگی است و راهی جز برخورد فرهنگی ندارد.

وی عنوان کرد: برای برخورد موثر با این پدیده شوم، باید پیش زمینه‌های فرهنگی، علمی و امنیتی آماده شود و در این راستا بهره گیری از توانمندی های علماء و روحانیون از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان آمادگی خود را برای همکاری فعال در این خصوص اعلام کرد و افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان آمادگی دارد در عرصه‌های مختلفی چون نشست‌های تخصصی، گفتمان‌های دینی، چاپ و انتشار کتب، پوشش محتوایی رسانه‌ها در زمینه افشای چهره کریه این فرقه ضد انقلاب فعالیت کند.

کد مطلب 980368

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