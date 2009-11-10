وهابیون و سلفی ها به دنبال لکه دار کردن چهره اسلام هستند

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: دنیای استکبار با بهره برداری از گروه هایی که به نام اسلام شکل گرفته اند به ویژه سلفی ها و وهابیون به دنبال لکه دار کردن چهره نورانی دین مبین اسلام هستند.
وی با اشاره به جنایات ننگین فرقه منحرف وهابیت و سلفیت گفت: این فرقهها مایه ننگ انسانیت و مسلمانان بوده و عاملی برای لکهدار کردن چهره نورانی دین مبین اسلام به شمار می روند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: امروز مزدوران فرهنگی استکبار جهانی، در پوشش وهابی و سلفی و با حمایت مستقیم آمریکا و انگلیس جنگ مذهب علیه مذهب راه انداخته و به نام اسلام کام استکبار جهانی را شیرین میکنند.
حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به لزوم برنامهریزی کاربردی و حساب شده در برخورد با این موضوع یادآور شد: این موضوع پدیدهای فرهنگی است و راهی جز برخورد فرهنگی ندارد.
وی عنوان کرد: برای برخورد موثر با این پدیده شوم، باید پیش زمینههای فرهنگی، علمی و امنیتی آماده شود و در این راستا بهره گیری از توانمندی های علماء و روحانیون از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان آمادگی خود را برای همکاری فعال در این خصوص اعلام کرد و افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان آمادگی دارد در عرصههای مختلفی چون نشستهای تخصصی، گفتمانهای دینی، چاپ و انتشار کتب، پوشش محتوایی رسانهها در زمینه افشای چهره کریه این فرقه ضد انقلاب فعالیت کند.
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