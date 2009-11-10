۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

477 تن ماهی استخوانی در مازندران صید شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات مازندران از صید بیش از 477 تن ماهی استخوانی طی یک ماه گذشته در دریای این استان خبر داد.

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان صید در مقایسه با مدت مشابه پارسال 78 درصد افزایش دارد.

وی ارزش اقتصادی ماهیان صید شده را 27 میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: ماهی سفید با 363 تن و کفال با 93 تن بیشترین میزان صید امسال را تشکیل داده است.

حبیب نژاد ادامه داد: چهار نوع ماهی استخوانی شامل کفال، سفید، خاویار و کپور دریایی در دریای خزر زیست می کنند که ماهی سفید با 90 درصد بیشترین آمار را دارد.

وی اضافه کرد: چهار هزار صیاد در 53 شرکت تعاونی پره از بیستم مهر صید ماهیان استخوانی را در دریا آغاز کردند و تا اواسط فروردین سال آینده ادامه دارد.

مدیرکل شیلات مازندران همچنین به صید ماهیان استخوانی در فصل صید پارسال در مازندران اشاره کرد و گفت: چهار هزار صیاد عضو 53 شرکت تعاونی صیادی مازندران پارسال هفت هزار و 882 تن ماهی صید کردند.

حبیب نژاد با بیان اینکه شش هزار و 773 تن از ماهیان صید شده سال پیش ماهی سفید بوده، بیان کرد: پیش بینی می شود امسال 10 هزارو 800 تن ماهیان استخوانی از دریای مازندران صید شود.

وی به فعالیتهای شیلات مازندران برای افزایش تولید و حفظ ذخایر در دریای خزر اشاره کرد و ادامه داد: اصلاح و لایروبی رودخانه ها به منظور تکثیر طبیعی، رهاسازی میلیونها قطعه بچه ماهی و ایجاد زیستگاه های طبیعی برای آبزیان از جمله اقدامات اساسی است.

وی از همه صیادان خواست تا ضمن رعایت قوانین و مقررات صید و صیادی شیلات مازندران را در اجرای مدیریت صید یاری کنند.

طول ساحل مازندران 338 کیلومتر است.

