477 تن ماهی استخوانی در مازندران صید شد

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان صید در مقایسه با مدت مشابه پارسال 78 درصد افزایش دارد.

وی ارزش اقتصادی ماهیان صید شده را 27 میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: ماهی سفید با 363 تن و کفال با 93 تن بیشترین میزان صید امسال را تشکیل داده است.

حبیب نژاد ادامه داد: چهار نوع ماهی استخوانی شامل کفال، سفید، خاویار و کپور دریایی در دریای خزر زیست می کنند که ماهی سفید با 90 درصد بیشترین آمار را دارد.

وی اضافه کرد: چهار هزار صیاد در 53 شرکت تعاونی پره از بیستم مهر صید ماهیان استخوانی را در دریا آغاز کردند و تا اواسط فروردین سال آینده ادامه دارد.

مدیرکل شیلات مازندران همچنین به صید ماهیان استخوانی در فصل صید پارسال در مازندران اشاره کرد و گفت: چهار هزار صیاد عضو 53 شرکت تعاونی صیادی مازندران پارسال هفت هزار و 882 تن ماهی صید کردند.

حبیب نژاد با بیان اینکه شش هزار و 773 تن از ماهیان صید شده سال پیش ماهی سفید بوده، بیان کرد: پیش بینی می شود امسال 10 هزارو 800 تن ماهیان استخوانی از دریای مازندران صید شود.

وی به فعالیتهای شیلات مازندران برای افزایش تولید و حفظ ذخایر در دریای خزر اشاره کرد و ادامه داد: اصلاح و لایروبی رودخانه ها به منظور تکثیر طبیعی، رهاسازی میلیونها قطعه بچه ماهی و ایجاد زیستگاه های طبیعی برای آبزیان از جمله اقدامات اساسی است.

وی از همه صیادان خواست تا ضمن رعایت قوانین و مقررات صید و صیادی شیلات مازندران را در اجرای مدیریت صید یاری کنند.

طول ساحل مازندران 338 کیلومتر است.