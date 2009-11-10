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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

حضور 170 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

حضور 170 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

مشهد - خبرگزاری مهر: یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی با حضور 170 شرکت داخلی و خارجی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران افزود: این نمایشگاه در فضای 12 هزار متر مربع با حضور نمایندگانی از کشورهای ژاپن کره شمالی مالزی تایلند اندونزی هلند آلمان چین سوئد تایوان بلژیک و فرانسه برپا شده است.

سید محمد سیدی اظهار داشت: زمینه حضور مشارکت کنندگان انواع لوازم آشپزخانه و منزل همچنین دوربینهای دیجیتال و ابزار آلات سینمایی است و ماشین آلات و صنایع مرتبط با عکاسی است که به جهت ایجاد تعامل مستمر در این دوره حضور پیدا کرده اند.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: سه نمایشگاه تخصصی در حوزه لوازم خانگی، صوتی و تصویری و دیجیتالی و سینمایی همزمان با هم در مشهد افتتاح شد.

کد مطلب 980371

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