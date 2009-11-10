تعمیرات اساسی پالایشگاه شیرین سازی آماک پایان یافت

سیدمحسن نقوی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: تعمیرات اساسی این پالایشگاه برای نخستین بار پس از راه اندازی توسط کارشناسان این شرکت و شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب برنامه ریزی و انجام شد.

وی افزود: در این تعمیرات، واحدهای یک و 2 پالایشگاه و بخش های مشترک آنها طبق یک برنامه زمانبندی شده به طور تحت تعمیرات اساسی قرار گرفت.

نقوی پور با اشاره به خطرناک بودن بودن گاز هیدروژن سولفوره موجود در این پالایشگاه گفت: به منظوری جلوگیری از نشت گاز و وقوع حوادث احتمالی، تعمیرات با اعمال تمام قوانین و مقررات ایمنی و با استقرار آمبولانس در کارخانه انجام گرفت.

رئیس اداره گاز و گاز مایع شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون افزود: همزمان با تعمیرات اساسی این کارخانه، ایستگاه های تقویت فشار گاز بنگستان نیز مورد تعمیر قرار گرفتند تا از زمان اختصاص داده شده به تعمیرات اساسی کارخانه نهایت استفاده و بهره وری صورت گیرد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت اسمی 240 میلیون فوت مکعبی پالایشگاه شیرین‌سازی گفت: در حال حاضر روزانه 170میلیون فوت مکعب گاز در واحدهای یک و دو این کارخانه شیرین‌سازی می‌شود.

پالایشگاه شیرین سازی گاز آماک یکی از تاسیسات طرح جمع آوری گازهای همراه نفت آماک است که گازهای ترش همراه نفت میدان های آب تیمور، مارون، اهواز و کوپال را شیرین سازی می کند.

پالایشگاه شیرین سازی آماک در 15 کیلومتری شرق اهواز واقع است و در سال 1384 به بهره برداری رسید.

طرح جمع آوری گازهای همراه نفت آب تیمور، مارون، اهواز و کوپال موسوم به طرح «آماک» بزرگترین طرح زیست محیطی کشور در حوزه نفت و گاز است که از سال 1379 با هدف جمع آوری حدود 240 میلیون فوت مکعب در روز گاز ترش به اجرا درآمده است.

تاسیسات این طرح شامل هفت واحد جمع آوری و تراکم گاز، یک واحد شیرین‌سازی و یک واحد تراکم گاز اسیدی و نیز حدود 280 کیلومتر خط لوله انتقال گاز است.