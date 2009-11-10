ورود 17 هزار پرنده مهاجر به تالابهای مازندران

بهمن صادق نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: همه ساله با آغاز فصل سرما بیش از 200 هزار قطعه پرنده در قالب 70 گونه از نیمکره شمالی به ویژه سیبری وارد این تالاب می‌شوند.

وی افزود: بعضی از این پرندگان در فهرست گونه های در معرض خطر انقراض جهانی قرار دارند که دُرنای سیبری، خروس کولی، قوی فریادکش و کنگ، عروس غاز و پلیکان خاکستری از جمله آنها هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستانهای آمل و محمودآباد تصریح کرد: برخی از این گونه های مهاجر از جمله درنای سیبری، عبوری هستند و پس از مدتی استراحت، منطقه را به سمت جنوب ترک می‌کنند و برخی گونه ها نیز زمستان گذرانی می کنند که با گرم شدن هوا در اواخر اسفند منطقه را ترک می‌کنند.

صادق نژاد با تاکید بر اینکه با ورود پرندگان مهاجر به مازندران و احتمال بیماری در این دسته از پرندگان شکار وحوش در منطقه هم ممنوع شده است، اضافه کرد: در این خصوص هیچ پروانه جدید شکار صادر نمی شود و در صورت مشاهده متخلفان برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

وی از مردم منطقه نیز خواست در صورت مشاهده افراد سودجو و فرصت طلب در شکار گونه های با ارزش جانوری مراتب را فورا به محیط بانان منطقه اطلاع دهند.