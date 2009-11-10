اجرای طرح جاری آمار کشاورزی در مازندران آغاز شد

رضاعلی ارحمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه آمار سالانه در شهرستانهای استان در قالب طرحهای گندم و جو، برنج دانه های روغنی، نباتات علوفه ای و دیگر محصولات کشاورزی افزود: طرح جاری آمار کشاورزی به صورت نمونه ای در هزار و 163 روستای استان در حال اجراست.

وی بیان کرد: در این طرح اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت، میزان تولید و عملکرد محصولات، میزان مصرف نهاده های کشاورزی و بررسی میزان خسارت جمع آوری می شود.

رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر تنظیم و اجرای برنامه ها براساس آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت موجود تأکید و تصریح کرد: شناخت نیاز آماری و طبقه بندی اطلاعات به منظور تولید بهینه ضروری است.

ارحمی خاطرنشان کرد: این طرح در قالب طرح جمع آوری اطلاعات محصولات گندم، جو، برنج، دانه های روغنی، نباتات علوفه ای و دیگر محصولات کشاورزی اجرا می شود.

وی یادآور شد: مدت طرح نیز در مازندران 45 روز است و 120 نفر در جمع آوری و تحلیل داده های آماری فعالیت می کنند.

استان مازندران با بیش از سه میلیون نفر جمعیت حدود سه هزار و 600 روستا دارد.