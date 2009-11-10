فردین معصومی به تیم گاز مازندران پیوست

اصغر ثمربخش در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: معصومی روز شنبه قرارداد خود را در کمیته لیگ فدراسیون کشتی به امضا رساند و در هیئت کشتی مازندران ثبت نهایی کرد.

وی افزود: این سنگین ‌وزن که دو مدال برنز و نقره جهان را در کارنامه ‌اش دارد، امسال تیم گاز را در رقابتهای لیگ همراهی خواهد کرد.

رئیس هیئت کشتی مازندران با اشاره به اینکه چندی قبل رضا یزدانی و علی اصغر بزری به عضویت تیم گاز در آمدند، بیان کرد: پیش از این حضور مهران رضازاده در 55 کیلوگرم، سعید احمدی و تقی داداشی در 60 کیلوگرم، مهدی تقوی در 66 کیلوگرم، ایمان محمدیان و سعید توکل در 74 کیلوگرم و اباذر اسلامی در 96 کیلوگرم تیم گاز در رقابتهای لیگ 88 قطعی شده است.

ثمربخش اضافه کرد: از میان سعید واگذاری و مهدی حاجی زاده یک نفر به وزن 84 کیلوگرم اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین مسئولان تیم گاز قصد دارند تا هرچه زودتر سعید داداش پور را نیز جذب کنند.

فصل جدید مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور با حضور هشت تیم در دو گروه از روز دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.