75 درصد جراحیهای زیبایی ناشی از ناهنجاری بدشکل انگاری است

به گزارش خبرنگار مهر در این پژوهش که توسط گروه آسیب شناسی از 1200 نفر از زنان و مردان صورت گرفت مشخص شد که در سنین زیر 25 سال تقریبا دختران و پسران به تعداد مساوی علاقه به جراحیهای زیبایی دارند اما در سنین 25 سال به بالا جراحیها در زنان دو برابر مردان است.

مدیر این گروه تحقیقاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از نظر آسیب شناسی رفتاری جراحی بینی و سایر اعضای بدن که اخیرا مد شده می تواند نشانی از یکی از ناهنجاریهای روحی و رفتاری باشد.

دکتر مجید ابهری به پژوهشی که در این زمینه صورت گرفته اشاره کرد و گفت: بدشکل انگاری نام این ناهنجاری است که فرد به خاطر اعتماد به نفس ضعیف یا حرفهای اطرافیان به فکر می افتد تا در خلقت و فیزیک بدن خود دست کاری کند. در حالی که ضرورتی در این زمینه از نظر نیاز پزشکی وجود ندارد.

در سنین 25 سال به بالا جراحیهای زیبایی در زنان دو برابر مردان است در حالی که در میان مردان کاشت مو و جراحیهای مرتبط با آن 2.5 برابر زنان است

به گفته این آسیب شناس 75 درصد از مراجعه کنندگان برای جراحی بینی، گونه گذاری، خال کوبی لبها و ابروها گرفتار این ناهنجاری هستند و بهتر است قبل از هر گونه اقدام با یک مشاور رفتاری و روانی مشورت کنند.



این استاد دانشگاه اظهار داشت: با توجه به عوارض اینگونه اقدامات وهمینطور هزینه های آنها افراد فکر می کنند با انجام اینگونه جراحیها اعتماد به نفس بدست می آورند در حالی که مدت کوتاهی بعد از آن دوباره به حالت اول برگشته و حتی نسبت به اقدامات انجام شده انتقاد می کنند.

آسیب شناسان عنوان می کنند اینگونه فرآیندهای رفتاری نشانگر آن است که فرد به اعتماد به نفس لازم نرسیده است و تصور می کند که زیباتر نشده است و حتی کار به آنجا می رسد که اقدام به شکایت می کند. چشم وهمچشمی، حسادت و الگوبرداری رفتاری از افرادی که قبلا این کار را کرده اند بدون هیچگونه ضرورت دلایل اصلی این اقدامات است.

این متخصص علوم رفتاری افزود: در مردان کاشت مو و جراحیهای مرتبط با آن 2.5 برابر زنان است بنابراین از یکسو تبلیغات رسانه ای بویژه در ماهواره ها برای اینگونه جراحیها و همچنین از سوی برخی از مراکز داخل کشور یکی از دلایل گرایش به این جراحیها می باشد.

ابهری توصیه کرد: والدین و دوستان با واقعگرایی و دعوت اینگونه اشخاص به قبول واقعیت می توانند از افزایش آمار این جراحیها جلوگیری کنند.