تشکیل کارگروه حمایت از صنعت جز ابتکارات دولت در پشتیبانی از صنعتگران بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در مهدیشهر، سیدطاهر طاهری در همایش سالگرد تاسیس انجمن مدیران صنایع سمنان گفت: در این کارگروه که به ریاست وزیر صنایع و معادن و عضویت چهار وزیر و دو معاون رئیس جمهور تشکیل می شود تاکنون مصوبات خوبی برای حمایت از صنعتگران داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه کارگروهی در وزارت صنایع مصوبات سفرهای استانی را پیگیری می کند، گفت: در جلسات مستمری که با حضور مسئولان مربوطه برگزار می شود همواره روند اجرایی و مسائل و مشکلات این طرحها بررسی و برای تسریع در اجرا برطرف می شود.
طاهری با اشاره به اینکه دو دور سفر هیئت دولت به استان سمنان در مجموع 26 مصوبه به بخش صنعت و معدن به تصویب هیئت دولت رسیده بود، گفت: چهار مصوبه از دور اول و چهار مصوبه از دور دوم 100 درصد اجرایی شده است.
معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور نیز در این همایش صنعت را قطب اصلی رشد استان سمنان دانست و گفت: برای توسعه استان باید توجه ویژه یا به این بخش شود.
علی عبداللهی بیان کرد: زیرساختهای مناسب برای توسعه صنعت استان و تامین انرژی برای صنایع استان فراهم شده است.
مدیر انجمن صنایع استان سمنان نیز در این همایش گفت: برای توسعه صنعت و اشتغالزایی باید حمایت و تزریق پول توسط دولت و بانکها انجام شود.
رستم سعدالهی با بیان اینکه صنعت و تولید با مشکلات فراوانی روبرو است، اظهار داشت: از دولت و بانکها انتظار داریم با تزریق تسهیلات بخش صنعت را در رسیدن به ظرفیت مطلوب در تولید یاری کنند.
وی با اشاره به تاسیس این انجمن و فعالیتهای انجمن مدیران صنایع استان سمنان، گفت: این انجمن اولین شعبه انجمن مدیران صنایع ایران در استانهاست.
به گفته وی، انجمن مدیران صنایع استان سمنان به طور رسمی در سال 68 فعالیت خود را با پنج نفر عضو آغاز کرد و در حال حاضر به عنوان یکی از انجمنهای مطرح در کشور است.
همایش بیست و یکمین سال تاسیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان با حضور معاون وزیر کشور و صنایع، مدیران صنایع بزرگ کشور، رئیس کنفدراسیون صنعت و مسئولان استان سمنان برگزار شد.
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