تاسیس 6 هزار واحد مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی

سردار محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هدف از ایجاد پایگاه مقاومت در مدارس ابتدایی، گسترش فعالیتهای بسیج در این دوره است چرا که اثر پذیری دانش آموزان در سنین پایین بیشتر از سایر سنین است و به همین دلیل قصد ترویج و نهادینه کردن تفکر انقلاب و بسیج را در بین دانش آموزان ابتدایی داریم.

هم اکنون 4 میلیون و 600 هزار دانش آموز در مقطع راهنمایی و متوسطه و 320 هزار فرهنگی و معلم عضو بسیج هستند.

این مقام ارشد در سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان درباره نحوه فعالیت بسیج در دوره ابتدایی افزود: دانش آموزان در این سن با بسیج و فعالیتهای فرهنگی آن و ارزشهای انقلاب آشنا می شوند.

سردار جوکار با بیان اینکه دانش آموزان ابتدایی علاقمند می توانند برای ثبت نام به واحدهای مقاوت بسیج مدارس خود مراجعه و فرمهای طراحی شده را تکمیل کنند، اظهار کرد: برای دانش آموزان بسیجی در دوره ابتدایی نیز کارت صادر می شود.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان ادامه داد: براساس قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی واحدهای مقاومت بسیج باید در هر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ایجاد شود اما تاکنون به دلیل کمبود منابع مالی این واحدها را در دوره ابتدایی تشکیل نداده بودیم که با تخصیص منابع طی سال جاری این مهم صورت گرفت.

سردار جوکار با اشاره به اینکه توسعه واحدهای مقاومت بسیج در دوره ابتدایی در برنامه پنجم توسعه نیز دنبال می شود خاطرنشان کرد: متولی و مسئولیت فعالیت بسیج دانش آموزی در دوره ابتدایی را فرهنگیان بسیجی مدارس بر عهده دارند.