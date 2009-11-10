استقبال بین المللی از تشکیل دولت جدید لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه دوشنبه 18 آبان انتظار 136 روزه مردم لبنان برای خروج از بحران سیاسی پایان یافت و سعد الحریری مامور تشکیل کابینه رسما شکل گیری دولت جدید را اعلام کرد.

این تحول پس از آن صورت گرفت که رهبران گروههای مخالف(هشتم مارس) شامل سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله، نبیه بری رئیس پارلمان، میشل عون رئیس جریان ملی آزاد و سلیمان فرنجیه رئیس جریان المرده در نشست شامگاه جمعه 15 آبان، موافقت خود را با پیوستن به کابینه پیشنهادی حریری اعلام کردند.



رهبران گروههای مخالف در آن نشست اعلام کردند درباره تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس اصول مورد توافق با حریری به توافق دست یافتند.

سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهوری لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.

حریری روز پنجشنبه 19 شهریور به "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که در پی مخالفت گروه اقلیت پارلمان با ترکیب پیشنهادی وی برای تشکیل کابینه از تشکیل دولت جدید انصراف داده است.

میشل سلیمان، چهارشنبه 25 شهریور، سعد حریری را پس از آنکه از ادامه تلاش برای تشکیل کابینه جدید انصراف داده بود، بار دیگر مامور این کار کرد.

اعلام تشکیل دولت لبنان با واکنش های منطقه ای وبین المللی مواجه شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا در نخستین واکنش رسمی ضمن استقبال از تشکیل دولت جدید لبنان اعلام کرد: ما امیدوار به همکاری با دولت جدید لبنان هستیم و امیدواریم این دولت به طور کامل قطعنامه های شورای امنیت از جمله 1559، 1680 و 1701 را اجرا کند.

"بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از تشکیل دولت جدید لبنان استقبال و ابراز امیدواری کرد که لبنانی ها با یکدیگر همکاری و اتحاد داشته باشند.

وی همچنین سعد الحریری را به مقابله با چالش های فرا روی لبنان و تقویت حاکمیت و توانمندی های این کشور تشویق کرد.

"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه نیز از تشکیل دولت جدید لبنان استقبال و اعلام کرد: تشکیل دولت وحدت ملی با آرمان ها و اهداف لبنانی ها هماهنگی دارد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت جدید لبنان به اصلاحاتی که لبنانی ها و نیز جامعه بین الملل از مدت ها پیش انتظار آن را داشتند روی بیاورد.

"فرانکو فراتینی" وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در بیانیه ای تشکیل دولت جدید لبنان را خبر بسیار مثبتی توصیف کرد و آن را برای لبنان و تمامی خاورمیانه دلگرم کننده دانست.

"مایکل ویلیامز" نماینده ویژه سازمان ملل متحد در لبنان نیز ضمن تبریک به تمامی مسئولان لبنانی اظهار داشت: سازمان ملل امیدوار است که دولت جدید و گروه های لبنانی به طور کامل به اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت و دیگر قطعنامه های بین المللی پایبند باشد.

وی در ادامه گفت: تشکیل دولت جدید فرصت بررسی چالش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لبنان را فراهم می کند.