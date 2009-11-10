علیرضا رئیسیان به خبرنگار مهر گفت: تولید فیلم‌های ویدئویی در تلویزیون و تبدیل آنها به فرمت 35 در دنیا چندان مرسوم نیست و در تلویزیون ایران هم کاری کم سابقه است که آخرین بار این اتفاق دو سال پیش برای فیلم " چهره به چهره" ساخته آقای ژکان افتاد.

وی تاکید کرد: این روال برای تولید آثار سینمایی به هیچ وجه کار درستی نیست و به لحاظ قانونی هم هیچ اثری بدون داشتن پروانه ساخت 35 نمی‌تواند به فیلم 35 میلیمتری تبدیل شود. تولیدات ویدئویی کاملا کاربرد تلویزیونی دارند و بهتر آن است که در همان بخش آثار ویدئویی جشنواره فیلم فجر اکران شوند.

این تهیه کننده و کارگردان گفت: در دنیا روال مرسوم این است که اگر تهیه‌کننده تلویزیونی قصد تولید اثری سینمایی دارد در کارهای هنری کارگردانان سینما مشارکت می‌کنند و یا حق پخش آثار سینمایی آنان را خریداری می‌کنند. سرمایه گذاری شبکه‌های تلویزیونی در آثار سینمایی که با امکانات مناسب و استانداردهای لازم تولید می‌شوند در جهان امری عادی است و نمونه‌های بسیاری دارد.

کارگردان "ایستگاه متروک" ادامه داد: فیلم‌های تلویزیونی به لحاظ ساختار، موضوع و شرایط تولید از امتیازها و استانداردهای یک اثر سینمایی بسیار فاصله دارند و اصلا جشنواره‌ای نخواهند بود. ضمن اینکه تبدیل این آثار به فرمت 35 افت کیفیت قابل توجهی را در پی دارد.

رئیسیان در پایان گفت: عدم ورود تلویزیون در تولید مستقیم یا مشارکت در آثار سینمایی به دلیل مسائل مالی نیست هر چند که تولید یک فیلم ویدئویی و تبدیل آن به فرمت 35 هزینه به مراتب کمتری دارد. این موضوع به این دلیل است که مدیریت صدا و سیما هنوز به این نگرش نرسیده تا با تغییر رویکرد و با احساس مسئولیت در این حوزه راه درست را انتخاب کند. هر چند که بارها این موضوع توسط من و دیگران گوشزد و توصیه شده است.