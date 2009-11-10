سفر پرز به آمریکای لاتین با هدف مقابله با نفوذ روزافزون ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دومین سفر مقامات عالی رتبه رژیم اسرائیل به آمریکای لاتین در ماه های اخیر محسوب می شود.

"شیمون پرز" صبح امروز سه شنبه وارد برزیل شد و این اولین سفر رئیس رژیم صهیونیستی به این کشور آمریکای لاتین از 1966 تا کنون محسوب می شود. پس از برزیل، پرز به آژانتین می رود که این سفر نیز اولین سفر در 20 سال اخیر است.

خبرگزاری فرانسه در ادامه می نویسد : سفر پرز به آمریکای لاتین درست دو هفته قبل از سفر "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران به این منطقه انجام می شود و به گفته "آیلت فریش" سخنگوی دفتر رئیس رژیم صهیونیستی پرز در این سفر به دنبال مستحکم تر کردن روابط استراتژیک تل آویو با برزیل و آرژانتین است.

فریش در ادامه مدعی شد: پرز درباره محدود کردن نفوذ ایران در آمریکای لاتین نیز با مقامات برزیل و آرژانتین صحبت می کند. او در این دیدارها خواهد گفت که تل آویو مشکلی با مردم ایران ندارد بلکه مشکل ما با احمدی نژاد است، کسی که بیش از آنکه به فکر مردم ایران باشد در فکر غنی سازی اورانیوم است.

این در حالی است که "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل نیز در ماه جولای به آمریکای لاتین سفر کرده و از مقامات برزیل خواسته بود تا از روابط خود با تهران استفاده کرده و مقامات ایرانی را به توقف غنی سازی اورانیوم متقاعد کنند.

خبرگزاری فرانسه در ادامه می نویسد : آمریکای لاتین از سالهای دور به عنوان حیات خلوت آمریکا محسوب می شد و هم اکنون نفوذ ایران در این منطقه به هیچ وجه با منفافع آمریکا و اسرائیل همخوانی ندارد بویژه آنکه تهران و کاراکاس در سالهای اخیر روابط خود را به طور چشمگیری گسترش داده اند.