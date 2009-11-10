کنگره ملی مدیریت ورزشی کشور در شهرکرد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهردر شهرکرد، سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی کشور با عنوان توسعه و بالندگی منابع انسانی به منظور جلب مشارکت و همکاری دانشپژوهان و اندیشمندان عرصه علوم ورزشی، تقویت بنیه مدیریتی و توسعه منابع انسانی و تقویت مبانی نظری مدیریت در استان چهار محال و بختیاری گشایش یافت.
مدیرکل تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: ایجاد راهکارهای اثربخش با بهرهمندی از اصول علمی و عملی در حوزه تربیت بدنی و ورزش از جمله دیگر اهداف اصلی برگزاری این کنگره است.
حسینمیرزایی با اشاره به مهمترین محورهای مورد بحث در این کنگره افزود: بررسی جایگاه و اهمیت توسعه منابع انسانی در ورزش، بررسی نقش فنآوریهای جدید در توسعه منابع انسانی در ورزش، بررسی چشم اندازهای توسعه منابع انسانی ورزش با نگاهی به ایران یک هزار و 400، آسیبشناسی توسعه منابع انسانی در سازمانهای ورزشی از جمله محورهای مهمی است که در این کنگره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین بررسی استانداردهای آموزشی در ورزش کشور، ارزشیابی اثربخشی آموزشی در تربیت بدنی و ورزش، بررسی مطالعات تطبیقی در توسعه و بالندگی منابع انسانی، بررسی نظام آموزش منابع انسانی در ورزش، بررسی نقش رسانهها در توسعه منابع انسانی و بالندگی سازمانی و در نهایت نیازسنجی آموزشی و پژوهشی در توسعه منابع انسانی تربیت بدنی و ورزش را از دیگر موضوعات مورد بحث دانست که در کنگره ملی ورزش بررسی خواهد شد.
سومین کنگره ملی مدیریت ورزش کشور با همکاری دفتر ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور و ادارهکل تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری در روزهای 19 و 20 آبانماه سال جاری در محل تالارابن سینای دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد شد.
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