کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رئیس قوه قضائیه چندی پیش عباسعلی کدخدایی و احمد بیگی حبیب آبادی برای انتخاب یک عضو حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی کرده بود و در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس نمایندگان برای انتخاب عضو حقوقدان شورای نگهبان رای خود را اعلام کردند.

دراین جلسه از مجموع 224 نماینده حاضر عباسعلی کدخدایی با 141 رای موافق به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد.

بیگی حبیب آبادی نیز 65 رای کسب کرد.

احمد عزیزی عضو حقوقدان پیشین شورای نگهبان هفتم مهر به عنوان معاون رئیس جمهور برگزیده شد و از عضویت در شورای نگهبان استعفا داده بود.

کد خدایی در سال 86 درپی پایان دوره 6 ساله عضویت خود در شورای نگهبان دوبار به مجلس برای عضویت مجدد معرفی شد ، اما از راهیابی به این شورا بازماند ، وی از آبان 84 تا کنون سخنگوی شورای نگهبان است .

شورای نگهبان 12 عضو دارد که 6 عضو آن فقهای منصوب از سوی رهبر معظم انقلاب هستند و 6 عضو دیگر حقوقدانانی هستند که مجلس شورای نگهبان آنان را از میان گزینه های معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه بر می گزیند. دوره فعالیت اعضا 6 ساله است .

