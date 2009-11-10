رحمت‌الله پریچهر در حاشیه جشنواره انار بجستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد افزود: در برنامه راهبردی که برای انار تهیه شده مکانیزاسیون، توسعه اصلاح و احیا، حذف ارقام غیرتجاری و جایگزینی با ارقام بازار، آموزش و ترویج، توسعه بازار و تجارت، برنامه‌های تحقیقاتی، احداث سردخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی، افزایش تولید و عملکرد در سطح و تغذیه از جمله برنامه‌هایی است که در مجموع این برنامه رهبردی را تشکیل می‌دهد.

معاون دفتر میوه‌های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در مورد میزان محصول انار در کشور اظهار داشت: تا سال 86 حدود 67 هزار هکتار انار در کشور داشتیم و 800 هزار تن تولید اما از 86 به بعد به دلیل سرمازدگی که در40 سال گذشته بی سابقه بود 50 درصد باغات انار سرمازده و کف‌بر شدند.

پریچهر با بیان اینکه خراسان در سطح قابل توجهی از باغات دچار سرمازدگی شد، افزود: سال 87 افت عملکرد زیاد در تولید انار داشتیم چون بخشی از باغات بارور از بین رفتند و پیش‌بینی می‌شود امسال 500 هزار تن محصول انار داشته باشیم.

وی گفت: بعد از سرمازدگی کل اعتبارات مربوط به این محصول به سمت اصلاح باغات در سال 87 سوق داده شد، تعدادی پاجوش روی هر تنه انتخاب شد و در حال حاضر به دلیل مراقبت‌ها و هرس‌های خوب در هر هکتار بین هشت تن محصول داریم.

معاون دفتر میوه‌های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در مورد صادرات انار در سال جاری تصریح کرد: چون قیمت انار در داخل کشور خوب است تمایلی به صادرات نیست و این در حالی است که سال 86، 33 هزار تن انار صادر شده است.

پریچهر با بیان اینکه ما به دنبال تداوم حضور در بازار جهانی هستیم، خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط آب و هوایی که در کشور موجود است در دنیا انار ایران منحصر به فرد است و این امر در مورد پسته نیز صدق می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کیفیت تولیدات انار مهم است نه کمیت آن افزود: در برنامه راهبردی که پیش رو داریم به دنبال توسعه انار در مناطق کمتر توسعه یافته هستیم و از آنجا که عامل محدودکننده توسعه انار سرماست مناطقی برای این توسعه انتخاب شده که خطر سرمازدگی کمتر باشد، محروم‌تر است و بهترین سازگاری را از نظر اقلیمی داشته باشد.

معاون دفتر میوه‌های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تا سال 1393، با این برنامه، 15 هزار هکتاربه اراضی کشت انار در کشور اضافه شود.

وی در مورد اصلاح باغات نیز تاکید کرد: بحث اصلاح باغات شامل هرس، مدیریت کف باغ، مبارزه با بیماری‌ها، هرس شاخه‌های خشک و آلوده و بهبود روش‌های آبیاری است.

معاون دفتر میوه‌های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال ثبت 10 رقم از ارقام تجاری انار در جهان هستیم گفت: 800 نوع ژئوتیپ انار در کشور وجود دارد که 10 تای آن بازار تجاری دارد و در حال ثبت جهانی آن هستیم و انار بجستان یکی از این 10 رقم تجاری است.