تنها پنج درصد آرای محاکم بدوی گلستان نقض می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان صبح سه شنبه در دیدار با امام جمعه آزادشهر افزود: این امر نشان دهنده درایت و توانایی علمی مجموعه قضایی استان است.

وی اظهار داشت: 85 درصد آرای قضات محاکم استان مورد اعتراض واقع نمی شود و 15 درصد آرا از محاکم بدوی به تجدید نظر ارسال می شود.

وی با تاکید بر آموزش ضمن خدمت کارکنان قضایی و ادارای میزان آرای تائید و نقض شده در مراجع تجدید نظر را یکی از شاخصهای افزایش کیفی فرآیند قضایی برشمرد.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان داشت: مهمترین راهکارهای ارتقای خدمت رسانی که منتهی به اعتماد سازی می شود، همسویی و همفکری میان قواست و مدیران قضایی باید این تعامل را در مجموعه های قضایی ایجاد کنند.