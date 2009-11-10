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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

تنها پنج درصد آرای محاکم بدوی گلستان نقض می شود

تنها پنج درصد آرای محاکم بدوی گلستان نقض می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: تنها سه تا پنج درصد آرای محاکم بدوی استان گلستان در دادگاه های تجدید نظر نقض می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان صبح سه شنبه در دیدار با امام جمعه آزادشهر افزود: این امر نشان دهنده درایت و توانایی علمی مجموعه قضایی استان است.

وی اظهار داشت: 85 درصد آرای قضات محاکم استان مورد اعتراض واقع نمی شود و 15 درصد آرا از محاکم بدوی به تجدید نظر ارسال می شود.

وی با تاکید بر آموزش ضمن خدمت کارکنان قضایی و ادارای میزان آرای تائید و نقض شده در مراجع تجدید نظر را یکی از شاخصهای افزایش کیفی فرآیند قضایی برشمرد.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان داشت: مهمترین راهکارهای ارتقای خدمت رسانی که منتهی به اعتماد سازی می شود، همسویی و همفکری میان قواست و مدیران قضایی باید این تعامل را در مجموعه های قضایی ایجاد کنند.

کد مطلب 980430

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