افزایش 8 درصدی تولید فولاد خام در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، از کل تولیدات مذکور، سهم شرکت فولاد مبارکه 47 درصد، فولاد خوزستان 23 درصد، ذوب‌آهن اصفهان 20 درصد و ملی فولاد 10 درصد بوده است.

میزان تولید محصولات فولادی نیز در هفت ماهه مورد گزارش در مجموع برابر با پنج میلیون و 824 هزار و 243 تن بود.

از کل محصولات فولادی تولید شده، سهم تیرآهن یک میلیون و 100 هزار و 627 تن، میلگرد یک میلیون و 840 هزار و 319 تن و ورق 2 میلیون و 849 هزار و 392 تن بوده است.

همچنین 20 هزار و 853 تن مربوط به سایر محصولات فولادی و 13 هزار و 52 تن مربوط به تولید ورق عریض فولاد اکسین است که از خردادماه امسال راه‌اندازی شده است.

سهم هر واحد در تولید محصولات نهایی در هفت ماهه امسال برای فولاد مبارکه 1/45 درصد، ملی فولاد 3/28 درصد، ذوب‌آهن 5/26 درصد و فولاد اکسین 2/0 درصد بود.

میزان صادرات فولاد در مدت یاد شده به 651 هزار و 478 تن به ارزش 273 میلیون و 124 هزار دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 57 درصد افزایش داشت.