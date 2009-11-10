  1. استانها
  2. مرکزی
۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

دو میلیون تومان به خسارت دیدگان برق استان مرکزی پرداخت شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر امور بهره برداری شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: 27 مشترک خسارت دیده برق استان مرکزی، دو میلیون و 700 هزار تومان از سوی بیمه خسارت گرفتند.

محمود فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: پرداخت خسارت به 27 مشترک خسارت دیده از سوی کارگزار بیمه و با تایید و بررسی پرونده آنان توسط واحد بهره برداری انجام شده که بیشتر این مبلغ در شهرستان آشتیان هزینه شده است.

فرجی با بیان اینکه جمعا به 51 مشترک بر اثر حوادث و وقایع مختلف خسارت وارده شده است اظهار داشت: از این تعداد تنها 27 مشترک مشمول دریافت خسارت و هزینه وارد شده را دریافت کرده اند.

وی در بخش دیگر گفت: از ابتدای سال جاری 35 ترانس بر اثر حوادث جوی دچار حادثه شده اند که بیشترین ترانس سوختگی در شهرستان اراک و کمترین موارد در شهرهای آشتیان، فراهان و تفرش مشاهده شده است.

فرجی همچنین از رسیدگی و بررسی 45 دستگاه ترانسفورماتور معیوب در استان مرکزی خبر داد و افزود: این ترانسفورماتورها در کارگاه ترانس شرکت مورد تعمیر قرار گرفته اند.

وی با تاکید بر اینکه تعمیر ترانسفورماتور نقش بسزایی در کاهش هزینه های شرکت داشته است خاطر نشان کرد: تعمیر 100 دستگاه پست هوایی و زمینی در حوزه مدیریت برق اراک، تعمیر 155 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی، 380 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و 250 دستگاه پست هوایی در استان از دیگر اقدامات واحد بهره برداری این شرکت است.

کد مطلب 980437

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها