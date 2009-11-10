باور مهدویت، اعتقاد به آینده روشن برای بشریت/هشدار نسبت به افکار انحرافی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر دوشنبه در چهارمین همایش از سلسله همایش‌های مهدویت از دیدگاه قرآن و روایات که به همت کانون مهدویت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور الشتر با حضور دانشجویان، استادان و جمعی از مدیران اجرایی این شهرستان در سالن الغدیر فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار داشت: اعتقاد به مهدویت یک تفکر اصیل دینی و از افتخارات پیروان مکتب اهل بیت(ع) عصمت و طهارت است.

وی از گسترش خشونت، بی بند و باری و فساد جنسی، ناامنی، تبعیض، فقر، پوچ گرایی و بی هویتی، بحران خانواده، اعتیاد، ابتذال رسانه‌ای و اقتصاد بیمار به عنوان شاخصه‌های معتقدان به آینده تاریک بشریت یاد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: قرآن کتاب زندگی بشریت است که آینده امیدبخش بشریت در آن ترسیم شده است و اگر این حقیقت نهادینه شود آینده‌ای روشن با ظهور امام عصر (عج) برای بشر فراهم می شود.

حجت الاسلام میرعمادی ضعف در اعتقاد به ولایت را از عوامل ضعف در اعتقاد به مهدویت دانست و تصریح کرد: تا زمانی که اعتقاد به ولایت فقیه مستحکم نشود، ‌تاثیر امام زمان (عج) بر زندگی انسان‌ها آن طور که باید احساس نمی شود.

وی بر ضرورت مقابله با افکار انحرافی و خرافه‌های شکل گرفته از جانب دشمنان در زمینه فرهنگ مهدویت تاکید کرد و اظهار داشت: منتظران واقعی باید در تعمیق قلبی و درونی مهدویت، تقویت بصیرت، طرح حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) و طرح مباحث انتظار اهتمام بیشتری داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد باور مهدویت را موجب پویایی بشریت دانست و ادامه داد: بنیانگذار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) با طرح ریزی انقلاب اسلامی بزرگترین خدمت را برای فراهم کردن زمینه ظهور امام عصر (عج) انجام دادند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به نقش تاثیرگذار انقلاب اسلامی در نشر فرهنگ مهدویت و خارج کردن اسلام و قرآن از انزوا، یادآور شد: در حالیکه در برهه‌ای قرآن به عنوان معجزه پیامبر اکرم (ص) کمترین تیراژ انتشار را در دنیا داشت، ‌امروز به برکت انقلاب اسلامی در صدر پرتیراژترین کتاب‌ها قرار گرفته است.

وی از حاکمیت صالحان، برقراری حکومت جهانی توسط رهبر معصوم و منزه از گناه، جهانی شدن اسلام به عنوان دین جهانی، برقراری عدالت و امنیت، تکامل و رشد علم، عقل و فرهنگ، رشد معنویت و حاکمیت توحید بر زندگی به عنوان علائم ظهور امام زمان (عج) نام برد و گفت: خداوند در قرآن آینده‌ای روشن را برای بشریت ترسیم کرده است و تنها عمل به این کتاب الهی می تواند این آینده را تحقق بخشد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه منتظران ظهورعمق بخشیدن به باور مهدویت در جامعه به خصوص در بین نسل جوان است، بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ راستین انتظار و مهدویت در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: اعتقاد به فرهنگ مهدویت از افتخارات اسلام و مکتب اهل بیت(ع) است.

وی با اشاره به آیات و روایات اسلامی، آینده جهان را از آن صالحان و نیکان دانست و بیان کرد: اعتقاد به مهدویت، اعتقاد به آینده روشن برای بشریت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین بر ضرورت ترویج و گسترش فرهنگ مهدویت در زندگی اجتماعی و خانوادگی تأکید کرد.

در این همایش حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد پاسخگوی سئوالات دانشجویان و استادان حاضر در این همایش در خصوص مهدویت بود.